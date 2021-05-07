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Trump'a bir şok daha! Bir hesap daha askıya alındı

AA |  07 Mayıs 2021 Cuma - 0:52 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 0:52

Sosyal medya platformu Twitter, daha önce hesabını kapattığı ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaları yayımlayan bir hesabı askıya aldı.


ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının ardından Facebook ve Instagram gibi  yayın kuruluşları ile paralel adım atarak Trump'ın hesabını kapatan Twitter yeni  bir karara daha adım attı.
 
Trump'ın yeni kurduğu "DonaldJTrump/Desk (Trump'ın masası)" adlı  sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaları yayımlayan hesap, Twitter  tarafından askıya alındı.
 
Twitter'dan bir yetkili söz konusu adım ile ilgili Amerikan basınına  yaptığı açıklamada, "Bizim yasak politikamız gereği, daha önce kapatılan bir  hesap ile ilgili içerik paylaşımı yapan ya da bu hesabın yerine açılan hesaplar  konusunda da gereken adımları atıyoruz." ifadesini kullandı.
 
Trump'ın danışmanlarından Jason Miller ise kapatılan hesabın Trump ile  bir ilişkisi olmadığını belirtti.
 
Trump'ın sosyal medya ile savaşı
 
ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre Binası baskını sonrasında Facebook  ve Instagram, Trump'ın hesaplarını "süresiz olarak" engellemiş, Facebook kurucusu  Mark Zuckerberg, "Başkan'ın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin  vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.
 
Daha sonra, Twitter, Snapchat ve YouTube da kalıcı olarak Trump'ın  hesaplarını kapatmıştı.
 
Trump, yaklaşık 4 ay sonra, 4 Mayıs'ta "Trump Desk" adı altında yeni  bir platform kurduğunu duyurmuştu.
 

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