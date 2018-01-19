TRT işgal davasında karar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Vodafone Park ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirilip TRT 'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin 57'si tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu işlediği gerekçesiyle 23 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki savunmalarını tamamladı. Savunmaların ardından, tutuklu sanıklar son sözlerini söyledi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 23 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Ayrıca bazı sanıklara "yayın organlarının yayınlarını engellemek", "Cumhurbaşkanına hakaret", "öldürmeye teşebbüs" gibi suçlardan 3 yılla 16 yıl arasında değişen hapis cezaları veren mahkeme, 35 sanığın ise beraatına karar verdi.