TRT 1 yayın akışında bugün neler var? - 07 Şubat Çarşamba

07 Şubat Çarşamba gününe ait olan TRT 1 yayın akışı, sabah 06:45’de “1’de Bugün” adlı haber bülteni ile güne başlangıç yapıyor. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmeler ve olaylar ayrıntılar çarpıcı konu başlıkları ile ekranlardaki yerini alacak. Sağlıktan yaşama, ekonomiden piyasaya, siyasetten hava durumuna kadar uzanan geniş içerikleri gündemde yaşanan tüm gelişmeleri öğrenme imkanı elde edeceksiniz. Akşam saatlerinde ise saat 20:00’a geldiğinde “Diriliş Ertuğrul” adlı sürükleyici tarihi dizinin yeni bölümü ile buluşacaksınız. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah ilk olarak “1’de Bugün” adlı sabah bülteni ekranlar karşısında yerini alacak. Haber leri öğrenerek güne heyecan dolu bir başlangıç yapacaksınız. Ardından saat 06:45’e geldiğinde, “Böyle Bitmesin” adlı sevilen fenomen dizi nin tekrar bölümü sizlerle olacak. Sabah dizi keyfi yapmak istiyorsanız hafta içi her gün aynı saatte TRT ekranları karşısındaki yerinizi alın.

Saatler 09:00’a geldiğinde de “Ailem, Odam ve Ben” adlı hayalleri süsleyen renkli program ekranlarınızı dolduracak. Çocukların minik dünyalarına özgü odalar, iç mimar ve pedogog yardımı ile gerçekleşiyor. Bu sayede hem çocuklar hem de ebeveynler mutluluk dolu anların tadını çıkartıyor. Ardından saat 10:00’da “Kalk Gidelim” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz.

Saat 12:45’e geldiğinde, “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi” adlı sağlık programı ile karşılaşacaksınız. Gün ortanızı renklendiren program, hafta içi her gün aynı saatte ekranlarınıza geliyor, değerli uzmanların yardımı ile tüm seyircilerini sağlıklı yaşama dair pek çok konuda bilgilendiriyor.

Saat 14:30’da “1’de Bugün” adlı haber bülteni ile kısaca gündemden bilgi edinebileceksiniz. Ardından 14:40’da “Seksenler” adlı dizinin tekrar bölümü yayına geçiyor. 16:50’de “Evlilik Okulu” adlı yarışma programı sizlerle. Birbirinden farklı 5 yarışmacı, evliliklerde görülebilen problemler üzerine konuşuyor. Psikolog Aynur Ayaz’ın ve Yeşim Akıncı’nın ortaklığı ile sunulan programı hafta içi her gün aynı saatte ekranlarınız karşısından izleyebilirsiniz.

19:00’da “TRT 1 Ana Haber” adlı bülten ile akşam haberleri yayına geçiyor. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerini, son dakika olaylarını ekranlarınızdan anlık olarak öğrenebilir ve merak ettiğiniz konulara detaylı cevaplar bulabilirsiniz. 19:55’de “Hava Durumu” yayını ekranlarda olacak. Akşam saat 20:00’da “Diriliş Ertuğrul” adlı dizinin yepyeni bölümü hayranlarına merhaba diyecek. Sürükleyici ve nefes kesen yeni bölümü izlerken adeta ekranlarınız karşısına kilitli kalacaksınız.

23:30’da “Pelin Çift ile Gündem Ötesi” adlı güncel yaşam programı ile karşılaşacaksınız. Saat 01:00’da “Leyla ile Mecnun” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Ardından 02:35’de Evlilik Okulu” adlı program ile baş başa kalacaksınız. 03:45’de “Halit Yerebakan’la Doktor Geldi”, 05:00’da ise Evlilik Okulu” adlı iki programın tekrar bölümü ekranlara yansıyor.