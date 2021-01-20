Tozkoparan için flaş karar! Durduruldu

Güngören’de Tozkoparan ve Mehmet Nesih Özmen mahalleleri sınırları içinde bulunan 10.4 hektar büyüklüğündeki alan, aralık ayında 6306 sayılı Kanun’un 6/A maddesi kapsamına alındı.

Bölgedeki apartmanların girişine Güngören İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tebligat asıldı. Tebligata göre İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanan durum tespit raporunda söz konusu yapıların yıkılacak derecede olduğu, deprem-yangın v.b. sebeplerle ağır hasar görme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Apartman sakinlerine 30 günlük tahliye süresi verilirken, bu sürede tahliye edilmeyen yapıların altyapı hizmetlerinin (elektrik, su, doğalgaz ) durdurulacağı, tahliye ve yıkım işlemlerinin ivedilikle yapılacağı ifade edildi.

Hem pandemi hem de kış dönemi çaresiz kalan mahalleli mahkemeye başvurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ise vatandaşların rahatça taşınsın diye bir ay mühlet verildiğini, normalde böyle acil durumlarda o kadar süre verilmediğini belirtti. Geçtiğimiz hafta perşembe günü yapılan itirazı görüşen İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 6/A maddesi kapsamında tahliye ve yıkım işlemlerine yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bakanlığın 30 gün içerisinde cevap vermesi bekleniyor.

Hizmetler devam edecek

Mahalleli karar sonrası büyük sevinç yaşarken, avukatları Serkan Çakmaklı konuştu: