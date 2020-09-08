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Topuk kanı her yıl 5 bin bebeği koruyor

AA |  08 Eylül 2020 Salı - 14:09 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 14:09

Sağlık Bakanlığınca yürütülen topuk kanı taraması programı sayesinde, her yıl 5 binin üzerinde bebekteki hastalık, belirtileri ortaya çıkmadan saptanabiliyor.


AA muhabirinin, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Sağlık Bakanlığı  verilerinden derlediği bilgileri göre, koruyucu sağlık hizmetleri çalışmalarının  yaygınlaştırılması, toplum bilincinin artırılması, hastalıkların meydana gelmeden  önlenebilmesi, bulaşıcı hastalıklar ve salgınların kontrol edilmesi açısından  toplum sağlığına yönelik çalışmalar yürütülüyor.
 
Bu yıl Halk Sağlığı Haftası'nın tematik konu başlığı, "Çocukluk Çağı  Taramaları" olarak belirlendi.
 
Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra toplumun  en kırılgan grubunu da oluşturuyor. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya  gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın  hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst  düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşıyor.
 
Çocukların sağlık ve gelişimini izlemeyi, desteklemeyi ve sorunlara  çözüm üretmeyi amaçlayan programlar iki açıdan önem kazanıyor. Sağlık ve gelişimi  izlemek, desteklemek çocukların yaşam kalitesini iyileştiriyor, bebek ve çocuk  yaşatmaya yönelik programları önemli ölçüde güçlendiriyor. Böylece, bebek ve  çocuk ölümlülüğünün oranını düşürmeye yardımcı oluyor.
 
İnsana yapılan yatırımın geri dönüşü ile ilgili yaptığı  hesaplamalarda, en yüksek getirili yatırımın, erken yıllardaki beyin gelişimine  yapılan yatırım olduğu gösteriliyor.
 
Çocuk izlemlerinde temel öngörü, hastalık ortaya çıktıktan sonra  iyileştirmek için uğraşmak yerine, hastalığa zemin hazırlayan koşulların önceden  tespit edilerek önlenmesi olarak vurgulanıyor.
 
Çocuk izlemi, birinci basamak çocuk sağlığı ve hastalıkları  hizmetlerinin temelini oluşturuyor. Tüm çocukların büyüme ve gelişmeleri  izleniyor, sağlıklı olup olmadığının değerlendiriliyor, aşı ve sağlık eğitimi  gibi koruyucu hekimlik uygulamaları bu sağlık hizmeti içerisinde sunuluyor.
 
Sağlam çocuk izlemiyle sağlıklılığı sürdürmek, bebek ve çocuk  ölümlerini, hastalık, sakatlıkları azaltılarak önlenebiliyor.
 
Türkiye'de doğan her çocuk doğumdan sonra ilk yıl içinde 9 kez, 6  yaşına kadar 17 ve okul çağı boyunca yılda bir kez izleniyor. Büyüme ve  gelişmenin özellikle hızlı olduğu erken çocukluk (0-3 yaş) ve ergenlik (10-19  yaş) gibi dönemlerde izlemlerin sıklığı ve içeriği farklılaşıyor.
 
Toplumun ve onu oluşturan bireylerin, sağlıklı ve güçlü olarak  yaşamasında ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde, refah düzeyinin artmasında,  mutlu, huzurlu ve güvence altında varlığını sürdürebilmesinde taramalar çok  önemli yer tutuyor. Taramalar, hastalıkların belirti ve bulgu vermeden  belirlenmesini amaçlıyor. Çocukluk çağı taramaları bu kapsamda sunulan en temel  koruyucu sağlık hizmetleri ve yenidoğan döneminden başlayarak çocuk izlemleri  içerisinde ücretsiz sunuluyor.
 
"Topuk kanı ile çocukların hayata sağlıklı başlaması sağlanabiliyor"
Doğan her bebeğin fenilketonüri, konjenital hipotiroidi, kistik  fibrozis ve biyotinidaz eksikliği yönünden taranması önem kazanıyor. Taramalar  sayesinde, bu hastalıklar nedeniyle oluşabilecek geri dönüşümü olmayan hasarlar  engellenebiliyor veya etkileri azaltılabiliyor. Bebeklerde bu hastalıkların olup  olmadığının araştırılması için topuk kanı örneğinin alınması gerekiyor. Topuk  kanı taraması sayesinde her yıl 5 binin üzerinde bebek hastalık belirtileri  ortaya çıkmadan saptanabiliyor. Bu bebeklerin yaklaşık 3 binden fazlasının  hipotiroidi, 2 bini biyotinidaz eksikliği, 200'ü fenilketonüri ve 150'si de  kistik fibrozis hastalığına sahip olduğunu ortaya çıkarıyor.
 
Tarama sayesinde erken saptanıp tedavi edilerek yaşıtlarıyla aynı  şansa sahip olmaları sağlanabiliyor. Bakanlık, topuk kanı taramasına  eklenebilecek ve çocukların hayatını olumlu yönde etkileyecek başka hastalıkların  tarama programına dahil edilmesi için bilim kurulları ile çalışmalar yürütüyor.  Sadece topuğundan alınacak birkaç damla kan ile çocukların hayata sağlıklı  başlamasını sağlanabiliyor.
 
"Her yıl ortalama 2 bin 500 yenidoğana işitme kaybı tanısı  konuluyor"
İşitme kayıpları da çocuğun o lisana özgü sesleri oluşturarak  konuşmasını geciktiren ve bozan en önemli faktör olarak öne çıkıyor.
 
İşitme kaybı ile doğan ya da doğumdan sonra (yenidoğan ya da süt  çocukluğu çağında) işitme kaybına neden olabilecek bir travma, hastalık veya  ilaca maruz kalan çocukların, eğer işitme kaybı vaktinde teşhis edilmez ve  rehabilitasyon programlarına alınmazlarsa psikolojik ve sosyal gelişmeleri  yetersiz oluyor ve ilerleyen yıllarda eğitim ve sosyal uyum açısından, yaş ve  zekaca eşitleri olan çocuklardan geri kalabiliyorlar.
 
Araştırmalara göre, işitme kaybının saptanması bakımından en kritik  dönemin "yeni doğan dönemi" olduğunu ortaya koyuyor. Yenidoğan her bin bebekten  1-3'ü ileri derecede işitme kaybı ile doğuyor. Çocukluk döneminde geçirilen  hastalıklar, kulak enfeksiyonları, kazalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle  bu oran yüzde 6'ya çıkabiliyor. Bebekler hayatının ilk iki yılında beden ve zihin  yönünden hızlı bir gelişim dönemi yaşıyorlar. İşitme engeli ile doğan, bu engeli  fark edilmeyen bebeğin dil gelişimi duruyor ve bununla birlikte zihinsel, sosyal  ve ruhsal gelişimi yavaşlıyor. Erken teşhis konup ve erken rehabilite edilen  bebeklerin dil gelişimine paralel olarak zihinsel sosyal ve ruhsal gelişimleri de  olumlu yönde etkileniyor. Doğduktan sonra en geç altı ay içinde işitme engeli  teşhisi konan ve işitme cihazı uygulanıp özel eğitime alınan bebeklerin konuşma  becerisi normal yaşıtlarına benzer seviyede gelişebiliyor.
 
Bebeklerin işitme kayıplarını teşhis etmek, gelişen teknolojiye  paralel olarak kolaylaşıyor. Bu değerlendirmeler için bebeklerin büyümelerini  beklemek ve geriye dönüşü olmayan özürleri kabullenmek gerekmiyor. Bebeğin  doğduğu ilk günlerde uygulanabilen basit, ucuz ve uygulaması çok kolay testler  ile yenidoğan döneminde işitme engeli teşhis edilebiliyor.
 
İşitme engeli ile doğan bebeklerin erken dönemde tespit edilmesi amacı  ile işitme taramasının yapılması, kesin teşhis, işitme cihazı uygulaması ve  gerekli rehabilitasyon çalışmasını yapmak üzere, "Yenidoğan İşitme Tarama  Programı" başlatılarak 2008'den itibaren de tüm illerde uygulanıyor. Bu program  kapsamında, 81 il kamu, üniversite ve özel hastanelerinin yer aldığı tarama  merkezlerinde işitme taraması, referans merkezlerinde de ileri tanı tedavi  uygulanıyor. Her yıl ortalama 2 bin 500 yenidoğana işitme kaybı tanısı konuluyor.
 
"Görme Taraması Programı başlatıldı"
Çocukluk çağında sık görülen sağlık sorunlarının erken tanınması ve  gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli tarama programları  yürütülüyor. Okul öncesi ve okul çağı çocuklarda sık görülen görme kusurlarına  yönelik tarama çalışmalarının da bu programlara eklenmesine karar verildi.
 
Görmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerini saptamak ve  yetersiz görmesi olan bebek ve çocukları erken dönemde tanımak için tarama  yapılıyor. Çocuklarda yapılacak görme taramaları ile tanınabilen hastalıkların  başında şaşılık, kırma kusurları, katarakt ya da göz tembelliği geliyor.
 
Görmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerini saptamak ve  yetersiz görmesi olan olguları erken dönemde tanımak, tedavi etmek için 36-48  aylık çocuklara ve okul çağı çocuklara (ilkokul 1. sınıflara) Görme Taraması  Programı başlatıldı.
 
0-3 ay bebekler, 36-48 aylık çocuklarda ve ilkokul 1. sınıflarda görme  taraması yapılması gerekiyor. 0-3 aylık bebeklere göz muayenesi ve Kırmızı Refle  Testi, 36-48 aylık bebeklere ise göz muayenesi, Kırmızı Refle Testi ve Lea Sembol  Testi ile tarama yapılıyor.
 
Halk arasında doğumsal kalça çıkığı olarak bilinen gelişimsel kalça  displazisi (GKD), kalçayı oluşturan yapıların anne karnında oluşumları sırasında  normal olmalarına karşın, çeşitli nedenlerle sonradan yapısal bozulma gösterdiği  dinamik bir hastalık olarak tanımlanıyor. Bu hastalığın erken dönemde teşhis ve  tedavisinin başlatılmasına yönelik olarak bir tarama programı yürütülüyor. Bebek  1 aylık olunca fizik muayenesinin yapılması için aile hekimine götürülmesi,  risk  faktörü taşıyan veya muayenede GKD açısından şüpheli görülen bebeğin ortopedi  uzmanına yönlendirilerek gerektiğinde radyolog tarafından da 4-6 haftada kalça  ultrasonu ile değerlendirilmesi erken tanı ve tedavi için önem kazanıyor.
 

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Topuk kanı bebek sağlık
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