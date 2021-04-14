Toplu taşıma yasağı ne zaman başlıyor? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ne zaman kalkacak?

Koronavirüs salgınında yeni kararlar Kabine toplantısı sonrası belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen toplantı sonrası gündeme gelen kısıtlamalar hakkında detayları paylaştı. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanması yeniden sınırlandı.

Toplu taşıma yasağı başladı mı, ne zaman başlıyor? Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlama kararları alındı. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı minibüse, otobüse, metrobüse, dolmuşa metroya binemeyecek. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

TOPLU TAŞIMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

Toplu taşıma yasağı bu akşamdan 19.00’dan itibaren başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.