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Tokkal ailesinin katliamında yeni gelişme! 73 dakika sürmüş, görüntüler ortaya çıktı
Eskişehir’de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Şerif Boğa’nın (29), evinde bulunan çorap ve ayakkabıdaki kan örnekleri, Tokkal ailesinin kan örnekleriyle eşleşti. Suçlamayı kabul etmeyen Boğa’nın Tokkal ailesinin evine girişi ile çıkışını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, zanlının kendisine inşaat işçisi görüntüsü verdiği, 73 dakika kaldığı evde cinayetlerin ardından kanlı pantolonunu İlkay Tokkal’ın pantalonuyla değiştirdiği belirlendi.
Eskişehir’de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal’ın eşi Emel’in ilk evliliğinden olan ve İzmir'de yaşayan kızı Beyzanur Kayaalp, geçen 16 Şubat günü annesine ulaşamayınca polisten yardım istedi.