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Tokat'ta fırtına; çatılar uçtu, metruk binanın duvarı yıkıldı

DHA |  13 Ocak 2021 Çarşamba - 15:56 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 15:56

Tokat'ta etkili olan fırtınada binaların çatıları uçtu. Metruk binanın duvarının yıkılmasıyla bahçede temizlik yapan Fatma Merve Akar (29) yaralandı.


Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan rüzgar, bazı binaların çatısını uçurdu. Kent merkezinde ise birçok apartmanın tavan şıngılları caddelere savruldu.
 
Mahmut Paşa Mahallesi'ndeki sitede ise 7 katlı apartmanın teras katının çatısı uçarak karşısındaki binanın 5 ve 3'üncü katlarının balkonuna ve park halindeki bir araca zarar verdi. Niksar ilçesinde ise bir evin yanında bulunan ahırın çatısı uçtu. Olayda can kaybı yaşanmazken, binada zarar oluştu.
 
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DUVAR ÜZERİNE YIKILDI
 
Kent merkezindeki Soğukpınar Mahallesi Bey Sokak'ta oturan Fatma Merve Akar, evinin arka tarafındaki bahçede temizlik yaptığı sırada metruk binanın duvarı rüzgarın etkisiyle üzerine yıkıldı. Aile fertlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Merve Akar tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
 
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Tokat fırtına Fatma Merve Akar
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