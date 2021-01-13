Tokat'ta fırtına; çatılar uçtu, metruk binanın duvarı yıkıldı

Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan rüzgar, bazı binaların çatısını uçurdu. Kent merkezinde ise birçok apartmanın tavan şıngılları caddelere savruldu.

Mahmut Paşa Mahallesi'ndeki sitede ise 7 katlı apartmanın teras katının çatısı uçarak karşısındaki binanın 5 ve 3'üncü katlarının balkonuna ve park halindeki bir araca zarar verdi. Niksar ilçesinde ise bir evin yanında bulunan ahırın çatısı uçtu. Olayda can kaybı yaşanmazken, binada zarar oluştu.

DUVAR ÜZERİNE YIKILDI