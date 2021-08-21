Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Vaka sayılarındaki artı ile birlikte yeni koronavirüs tedbirleri alındı. Özellikle sosyal ve kültürel faaliyetlerde PCR testi uygulamasının devreye alınması kararlaştırıldı. Peki, Tiyatrolarda PCR testi zorunlu mu? Tiyatrolarda PCR testi ne zaman istenecek? İşte PCR testi ile ilgili alınan kararlar!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınarak aşılama süreci gözden geçirildi. Toplantı sonrası vaka sayılarının kontrol altında tutulması için alınan kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." dedi.
TİYATROLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti;
Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.
Eylülde okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz."
Alınan karar gereği sosyal kültürel faaliyetler ve tiyatrolarda PCR testi zorunluluğu getirilecek.
GENELGE YAYIMLANDI
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi.
Genelgede, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınla mücadelede en güçlü unsurun gönüllülük esasına göre yürütülen aşılama faaliyeti olduğu belirtildi.
Türkiye'de aşılama çalışmalarında büyük mesafe alındığı, birinci doz aşılamada yüzde 73, ikinci doz aşılamada ise yüzde 55,5 düzeyine ulaşıldığına dikkati çekilen genelgede, aşılama süreçlerini tamamlamış kişilerde salgın kaynaklı vaka, hasta ve vefat sayılarının düşük seviyelerde olduğu vurgulandı.
Genelgede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 19 Ağustos'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde salgının ülkedeki seyri, aşılama faaliyetlerinde kat edilen mesafe, yerli aşı geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve aşılama faaliyetlerine ilişkin toplumun bazı kesimlerinde gözlenen tereddüt konularının Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak ele alındığı, buna göre tedbirlerin hayata geçirilmesine karar verildiği ifade ed
PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Alınan tedbirler arasında, aşılama çalışmalarının gönüllük esasına göre yürütülmeye devam edileceği, aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine vali ve kaymakamların koordinasyonunda ağırlık verileceği belirtildi.
Bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmalar yürütüleceği aktarılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:
"6 Eylül 2021 pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek."