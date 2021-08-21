PCR testinin zorunlu olduğu yerler pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan kararla koronavirüs tedbirleri kapsamında PCR testleri bazı faaliyetlerde zorunlu hale getirildi. Peki, Tiyatrolarda PCR testi zorunlu mu? Tiyatrolarda PCR testi ne zaman istenecek? İşte PCR testi ile ilgili alınan kararlar!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Vaka sayılarındaki artı ile birlikte yeni koronavirüs tedbirleri alındı. Özellikle sosyal ve kültürel faaliyetlerde PCR testi uygulamasının devreye alınması kararlaştırıldı. Peki, Tiyatrolarda PCR testi zorunlu mu? Tiyatrolarda PCR testi ne zaman istenecek? İşte PCR testi ile ilgili alınan kararlar!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınarak aşılama süreci gözden geçirildi. Toplantı sonrası vaka sayılarının kontrol altında tutulması için alınan kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." dedi.

TİYATROLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti;

Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

Eylülde okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz."

Alınan karar gereği sosyal kültürel faaliyetler ve tiyatrolarda PCR testi zorunluluğu getirilecek.

GENELGE YAYIMLANDI

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınla mücadelede en güçlü unsurun gönüllülük esasına göre yürütülen aşılama faaliyeti olduğu belirtildi. Türkiye'de aşılama çalışmalarında büyük mesafe alındığı, birinci doz aşılamada yüzde 73, ikinci doz aşılamada ise yüzde 55,5 düzeyine ulaşıldığına dikkati çekilen genelgede, aşılama süreçlerini tamamlamış kişilerde salgın kaynaklı vaka, hasta ve vefat sayılarının düşük seviyelerde olduğu vurgulandı. Genelgede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 19 Ağustos'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde salgının ülkedeki seyri, aşılama faaliyetlerinde kat edilen mesafe, yerli aşı geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve aşılama faaliyetlerine ilişkin toplumun bazı kesimlerinde gözlenen tereddüt konularının Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak ele alındığı, buna göre tedbirlerin hayata geçirilmesine karar verildiği ifade ed

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?