Tırnak yeme hastalığından kurtulmanın yolları!

Tırnak yeme tipik olarak çocuklukta başlayan ve ergenlik döneminde de devam eden alışkanlıklardan biri. Çocukluk çağlarında başlayan alışkanlığın ilerleyen dönemde de devam etmemesi için kontrol altına alınması önem taşıyor. Uzmanlar, tırnak yeme alışkanlığının stres ve kaygıdan geçici olarak kurtulma çabası olarak tanımlıyor. Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı hakkında bilgi veren Uzman Klinik Psikolog Nermin Erdoğan, sıklıkla çocuklarda görülen tırnak yeme davranışının göz ardı edilmemesi gereken önemli bir hastalık olduğunu söylüyor. Peki, Tırnak yeme hastalığı nasıl başlar? Çocuklarda tırnak yeme hastalığı nedenleri nelerdir? Tırnak yeme nasıl bırakılır? Uzman Klinik Psikolog Nermin Erdoğan anlattı.

Çocuklarda ve zaman zaman yetişkinler de dahi görülen tırnak yemek bir dürtü kontrol bozukluğu olarak tanımlanıyor. Yetişkinler ve çocuklar genellikle stres durumu anında tırnak yeme eğilimi gösteriyor. Uzman Klinik Pskikolog Nermin Erdoğan, bu durumun kaynağının travma, değişimlere adapte olamama, korku, istismar, değersizlik, güvensizlik, aile içi çatışmalar gibi birçok sorun olabileceğine dikkat çekiyor. Tırnak yemenin göz ardı edilmemesi gereken bir durum olduğunun altını çizen Psikolog Erdoğan, “Bu durumu alışkanlık, taklit, dikkat çekme gibi görerek basite indirger, önemsemezseniz, sonrasında başka birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Tırnak yeme durumu daha şiddetli ve bazen patolojik sebeplerle kendini gösterebilir” dedi.

ANNE VE BABANIN ÇATIŞMASI TIRNAK YEMEYE NEDEN OLABİLİR

Pskikolog Nermin Erdoğan, tırnak yiyen çocuklara kızmanın, öfkelenmenin, toplulukta küçük duruma düşürmenin ya da cezalandırmanın yapılmaması gereken davranışların başında geldiğinin altını çiziyor. Sürece çözüm aramak için kaygı ve strese sebep olan durumu ortadan kaldırmanın çok daha önemli bir adım olacağını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

“Tırnak yeme sorununu çözmek için kişiyi bu davranışa iten sağlıksız süreçleri iyileştirmek büyük bir önem taşır ve daha sağlıklı çözümlerin bulunmasını sağlar. Okul dönemi içerisinde tırnak yeme davranışı gösteren çocukla ilgili öğretmenlerinden bilgi almakta faydalı olabilir. Çocuklar okulda sorunlar yaşayabilir ve bunu gizleme eğiliminde de olabilirler. Çocukların arkadaşlarıyla çatışmaları, uyumsuz davranışları, stres faktörleri de okul süreci ile ilişkili olarak sağlıksız tepkilere neden olabilir. Çocuktan alınamayan sağlıklı yanıtlar, öğretmen işbirliği ile gözlemlenebilir. Çocuklarda tırnak yeme anne baba çatışmalarının etken olduğu strese bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Anne babanın çocukların hayatında önemli bir yere sahip olduğu ve stres faktörlerini, çatışmalarını, anlaşmazlıklarını çocuklara yansıtmamalarını uyumsuz davranışların; geçimsizlik, aile içi huzursuzluklara bağlı olarak oluşabileceği dikkate alınarak hassas davranmaya özen gösterilmelidir.”

DAVRANIŞIN NEDENİ TAKLİT Mİ ARAŞTIRILMALI!

Çocukların tırnak yeme davranışını bazen taklit yolu ile diğer çocuklar ya da yetişkinlerden öğrenebildiğini belirten Psikolog Nermin Erdoğan, süreç incelenirken bunun taklit yolu ile öğrenilip öğrenilmediğine de dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Erdoğan, tırnak yiyen çocuğun dikkatini dağıtacak farklı etkinliklere yönlendirmenin önemli olduğunu hatırlatıyor.

Tırnak yiyen çocuklarla tırnaklarından kapacakları enfeksiyon ile ilgili etkinlikler yapmak, yaşına uygun oyunlar oluşturmak, mikropların zararları ile ilgili hikayeler veya canlandırmalara başvurmanın bu sorunun çözümünde başarılı olduğunu anlatan Erdoğan, “Kaygı anında stres toplarından faydalanarak ilgi başka bir yöne toplanabilir. Bu süreçte ortaklaşa bir işbirliği yürütmek yakın çevre tarafından uyarılara açık kalarak bir kontrol mekanizması oluşturulmalıdır. Bu davranışa iten sebepler üzerine çözüm aranmalı ve zararlarına mutlaka değinilerek davranışı söndürme eğiliminde olunmalıdır. Çözüm bulunamadığı takdirde bir uzman desteği alınmalıdır” diye konuştu.