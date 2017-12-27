Tinerle ateş yakmak istedi, alev topuna döndü

İzmir'in Bornova ilçesinde, ısınmak için ateş yakmak isteyen bir çocuk, iddiaya göre yağ yerine tiner kullanınca bir anda alevler içinde kaldı. Yaşanan olay ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

