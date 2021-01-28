TikTok videosu çekerken öldürüldü!

ABD korkunç cinayeti konuşuyor. Atlanta'da bir otel odasında TikTok videosu çekerken odaya giren saldırgan tarafından katledilen 16 yaşındaki genç kızın son saniyeleri anbean kaydedildi, cinayetin detayları ise kan donduracak cinsten.

ABD'nin Atlanta kentinde işlenen korkunç cinayet ülkeyi derinden sarstı. Bir otel odasında neşeyle dans edip TikTok video su çekerken son nefeslerini aldığının farkında olmayan genç kızın görüntüleri adeta dehşet yarattı.

Olay iki gün önce Atlanta'da bir otel odasında gerçekleşti. Cinayetten saniyeler önce TikTok videosu çeken 16 yaşındaki talihsiz genç kız ise başına geleceklerin farkında olmadan müzik eşliğinde dans ediyordu... Kalecia Williams adındaki genç kız odasında neşeyle dans ederken bir yandan da bu anları çektiği TikTok videosunda paylaşıyordu. Olay anının videosunda son saniyelerde odaya giren bir kişinin silueti belirdi. Kalecia tam o anda korkuyla irkildi ve video sona erdi. Genç kız odaya giren silahlı saldırgan tarafından vurularak oracıkta hayatını kaybetti.