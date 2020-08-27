TikTok CEO'su Kevin Mayer istifa etti!

Sosyal medya uygulaması TikTok'un CEO 'su Kevin Mayer istifa ettiğini açıkladı. Mayer, bu göreve geleli henüz üç ay olmuştu. 1 Haziran 2020'de The Walt Disney Company'den gelen Mayer, şu ifadeleri kullandı.

“Son haftalarda, siyasi ortam keskin bir şekilde değişirken, kurumsal yapıda değişikliklerin neleri gerektireceği ve bunun, parçası olduğum küresel rol için ne anlama geldiği konusunda uzun uzun düşündüm."

Mayer tarafından çalışanları için kalmee alınmış ve CNBC'nin ele geçirdiği mektup şu ifadelerle devam ediyor: "Bu zemine karşı çok yakın zamanda bir çözüme ulaşmayı ummamıza rağmen, şirketten ayrılmaya karar verdiğimi hepinize bildirmek istedim."