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Tijen Karaş'tan 15 Temmuz paylaşımı!

16 Temmuz 2020 Perşembe - 12:06 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 12:24

15 Temmuz gecesi hafızalara kazınan Tijen Karaş hain darbe girişiminin yıl dönümünde sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Sağlığım gitti" ifadelerini kullandı.


TRT Spikeri Tijen Karaş, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT'de yaşananlarla ilgili kendisine hala sorular geldiğini ifade etti. O gece darbe bildirisi okutmak için TRT'ye gelen askerlerle ilgili merak edilenleri anlatan Tijen Karaş, "Biz her şeyi iliğimize kadar yaşadık" dedi.
 
15 Temmuz darbe girişimi sırasında iliklerine kadar korkuyu yaşadığını söyleyen Karaş, "Hâlâ soruluyor gerçekten silah dayadılar mı, ne oldu o gece? Kesinlikle! Ben, biz o geceyi iliklerimize kadar korkuyla yaşadık! Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım! Sağlığım gitti. Çok şükür ağır ceza aldılar. Beter olsunlar. Allah bir daha yaşatmasın! Şehitlerimize rahmetle." ifadelerini kullandı.
 
 

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