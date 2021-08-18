Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu bugün sona eriyor! İşte Ticaret Bakanlığı sözleşmeli muhafaza memuru başvuru şartları!

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurularında bugün son gün! Bakanlık, 750 sözleşmeli muhafaza memuru istihdam edecek. 25 ilde alınacak muhafaza memuru için başvurular 9 Ağustos'ta başlamıştı. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli muhafaza memuru başvuru şartları!

Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvurularında bugün son gün! Ticaret Bakanlığı açıktan atama suretiyle, uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınavla personel alımı gerçekleştiriyor. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli muhafaza memuru başvuru şartları!

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurabilecekler.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecekler.

Sözleşmeli muhafaza memuru alımı yapılacak iller ise şöyle:

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı personel alımında adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarı ile otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c. En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret, finans ve bankacılık, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

d. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

e. Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,