27 Ocak 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.534 -0.11 EURO 8,9620 0.27
USD 7,3710 0.37 ALTIN 437,930 0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ticaret Bakanlığı açıkladı! 495 firmaya, 15 milyon 480 bin lira para cezası

AA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 9:39 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 9:58

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "(Fahiş fiyat artışları) Bakanlığımızca son bir haftada 1674 işletme bazında 22 bin 535 ürün denetlendi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca bugüne kadar 495 firmaya, 15 milyon 480 bin lira para cezası uygulanması kararlaştırıldı." denildi.


 Ticaret Bakanlığı 81 ilde market, pazar yeri, çarşı ve  toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştirirken,  son bir haftada 1674 işletme bazında, 22 bin 535 ürün incelendi. 
  
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başta gıda ve temel ihtiyaç  maddeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakından takip ediliyor.
 
Ticaret Bakanlığına iletilen vatandaş başvuruları ve resen yapılan  çalışmalar neticesinde serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden gıda ve temel  ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti  amacıyla 81 ilde bulunan market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde  Bakanlık il müdürlükleri ve Teftiş Başkanlığının katılımıyla denetimler  gerçekleştirildi.
 
Bu kapsamda sadece son bir haftada 1674 işletme bazında 22 bin 535  ürün Bakanlıkça denetlendi.
 
Denetleme sonucu elde edilen tespitler Haksız Fiyat Değerlendirme  Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının  ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin 911  liradan 100 bin 910 liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu belirlenenlere ise  54 bin 555 liradan 545 bin 550 liraya varan idari para cezası yaptırımı  uygulanacak.
 
 495 firmaya toplam 15,5 milyon lira ceza
 
Öte yandan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve  Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman bakanlıkları, Türkiye Odalar ve  Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri, perakende sektörü temsilcilerinden  oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun dün gerçekleştirilen toplantısında,  120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
 
Kurul tarafından bugüne kadar 3 bin 386 dosya karara bağlanarak, gıda  ve temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 495  firmaya toplam 15 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulanması  kararlaştırıldı.
 
Yapılan denetimler sonucu en çok sebze meyve ile ayçiçeği yağı, tavuk,  yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit  edildi.
 
Denetimler kesintisiz devam edecek
 
 Bakanlık tarafından yapılan çağrıyla birlikte, perakende sektörü,  pazar yerleri, toptancı halleri, çarşı gibi satış yapılan yerlerin yanı sıra  fahiş fiyat tespit edilen ürünler başta olmak üzere, 81 ilde temel tüketim  mallarının üreticilerine yönelik denetimler de Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda  Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları ile  belediyelerde bulunan zabıta teşkilatının denetim ve teftiş ekiplerince bugünden  itibaren serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden gerçekleştirilecek.
 
Fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi  amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda denetimler aralıksız devam edecek.

ETİKETLER

Ticaret Bakanlığı ürün Fahiş fiyat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.