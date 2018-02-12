THY Rusya'da üç ödül birden aldı

Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerindeki en büyük sektörel etkinlik olan Ulusal Sivil Havacılık Altyapısı (NAIS) fuarında Türk Hava Yolları üç ödül birden aldı.

Havalimanları, helikopter alanları ve havayolu şirketleri olmak üzere sivil havacılık altyapısının gelişmesini öngören NAIS forumu ve fuarı Rusya Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Rusya Ulaştırma Bakanı ve Rusya Federal Turizm Ajansı'nın (Rosturizm) desteğiyle gerçekleştirildi.

Sivil Havacılık Çalışan Günü'ne özel gerçekleşen etkinlikte düzenlenen ödül töreni de THY , Yabancı Hava Yolu şirketleri arasında En İyi Ekonomi Sınıfı, En İyi Sadakat Program ve En İyi Uçak İçi Eğlence Sistemi ödüllerine layık görüldü.

Moskova'da bu yıl beşinci kez düzenlenen NAIS fuarı, Crocus Expo alanında gerçekleşti. Fuarın ilk gününde düzenlenen törende yerli ve yabancı hava yolları şirketlerine Rusya Ulaştırma Bakanı'nın da hazır bulunduğu törende ödüller dağıtıldı.

THY Rusya Genel Müdürü Mefail Deribaş, THY adına ödülleri Rusya Federasyonu Sivil Havacılık Genel Müdürü'nün elinden aldı. Deribaş ödül sonrası yaptığı kısa konuşmada, "THYye ödülleri layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Rusya'da 10 noktayla en fazla uçan yabancı hava yolu şirketiyiz. Bu on noktadan da Rus vatandaşlarını THY'nin uçtuğu 120 ülkede 300'den fazla noktaya bağlantılı olarak ulaştırabiliyoruz. Böylece Rusya sivil havacılık sektörüne katkılarımızı sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Rusya ve BDT ülkelerindeki en büyük sektörel etkinlik olan NAIS fuarı, aktif bir şekilde gelişen havalimanları endüstri piyasasında faaliyetlerin genişletilmesi için yeni imkanlar elde etmek isteyen Rus bakanlıklarının resmi yetkilileri, havalimanları ve havayolu şirketlerinin yöneticileri, yatırımcılar, Rus ve uluslararası dernek temsilcilerinin buluşma yeri haline geldi.