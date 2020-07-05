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THY Endonezya seferlerine yeniden başladı

AA |  05 Temmuz 2020 Pazar - 7:24 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 7:32

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya aldığı Endonezya seferlerini yeniden faaliyete geçirdi.


Kovid-19 salgınından dolayı Endonezya'ya yönelik uçuşlarını 20 Mart'ta  geçici süreyle askıya alan THY,  3,5 ay sonra haftada 2 uçuşla seferlerine tekrar  başladı.
 
Cakarta-İstanbul (TK 56) tarifeli seferini sabah yerel saatle 10:05'de  gerçekleştiren THY, Bali uçuşlarının ise ne zaman başlayacağına ilişkin henüz  açıklama yapmadı.
 
Bu arada Endonezya kuralları gereği uçak yolcularının, uçuş tarihinden  önceki son 3 günde hızlı Kovid-19 tanı testi veya son 7 günde PCR testi yaptırmış  olma zorunluluğu bulunuyor.
 
 THY, salgın nedeniyle Endonezya'dan çıkamayan Türk vatandaşlarının  yurda dönmesi için 18 Haziran'da özel sefer düzenlemişti.
 
  
 

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THY Endonezya sefer
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