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THY'den ABD uçuşlarıyla ilgili flaş karar!

AA |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 19:47 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 19:47

Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin 5 önemli şehrine düzenlenen seferlerde frekans artışına gidiyor.


THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu tanıtım açıklamasında,  Türk Hava Yolları'nın Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve San Francisco  seferlerinde frekans artıracağı belirtildi.
 
 "Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni keşfetme zamanı" başlığıyla  verilen tanıtım videosunda, "Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve San Francisco  için kemerlerinizi bağlayın! ABD’nin 5 önemli şehrine İstanbul'dan direkt uçuş  frekanslarımız Haziran itibarıyla artıyor" denildi.
 
Açıklamaya göre 3 Haziran'dan itibaren Chicago uçuşları 10 frekansa,  Los Angeles uçuşları ise haftada 11 frekansa yükseltildi.
 
İstanbul-Boston arasında gerçekleştirilen seferler de bugünden (14  Haziran 2021) itibaren haftada 7 frekans olarak icra edildi.
 
16 Haziran İtibarıyla İstanbul-Miami seferleri haftada 10 frekans, 17  Haziran itibarıyla İstanbul-San Francisco seferleri haftada 10 frekans  düzenlenecek.
 
Yolcuların bilgi ve rezervasyon için www.turkishairline.com sitesini  ziyaret edebilecekleri belirtildi.
 

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Türk Hava Yolları ABD sefer
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