TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Türk Eğitim Vakfının (TEV) yurt bursuna başvurular 16 Eylül'de, lise, üniversite, üstün başarı ve yüksek lisans ile doktora burslarına başvurular ise 6 Ekim'de son bulacak. Peki, TEV burs başvurusu nasıl yapılır, TEV burs başvuru şartları nelerdir?

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, eğitime duyarlı kişi ve kurumların bağışlarıyla başarılı ve maddi imkanı sınırlı öğrencilere burs imkanı sağlayan TEV, her yıl hem yurt içi hem de yurt dışında eğitim alan öğrencilere destek oluyor. Peki, TEV bursu sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? TEV burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu kapsamda, TEV'in yurt bursu için 16 Ağustos'ta başlayan başvuru süreci, 16 Eylül'e kadar devam edecek. Lise, üniversite, üstün başarı ve yüksek lisans ile doktora bursları için 6 Eylül'de başlayan başvurular ise 6 Ekim'de sona erecek.

TEV burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Bütün burs başvuruları TEV'in internet sitesi üzerinden çevrim içi form doldurularak gerçekleştirilebiliyor.

Mülakata katılmaya hak kazanan öğrencilerin, başvuru formlarını doldurulduktan sonra çıktısını alarak, talep edilen belgelerle birlikte iletilen linke yüklemeleri gerekiyor.

Daha sonra mülakata katılacak adaylar, mesaj ya da elektronik posta ile bilgilendiriliyor. Mülakatlar, bu yıl da salgın koşulları nedeniyle çevrim içi ortamda yapılacak.

Başvuru koşullarına ve detaylı bilgilere "https://www.tev.org.tr/burs/tr" adresinden erişilebiliyor.