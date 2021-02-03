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Tesla, 135 bin aracını geri çağırıyor...

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 8:02 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 8:06

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, "Model S" ve "Model X" araçlarındaki dokunmatik ekran sorunu nedeniyle 134 bin 951 aracını geri çağıracak.


Tesla, dokunmatik ekran arızası nedeniyle 135 bin aracını geri  çağıracak. ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan  açıklamada, Tesla'nın "Model S" ve "Model X" araçlarında yaşanan dokunmatik ekran  arızası nedeniyle 134 bin 951 aracını geri çağırmayı kabul ettiği belirtildi.
 
NHTSA, 13 Ocak'ta Tesla'ya dokunmatik ekran arızasının güvenlik riski  oluşturduğunun tespit edildiğine dair mektup göndermişti.  Mektupta, araçlardaki dokunmatik ekran sorununun arka görüş kameraları  ve buz çözücülerin arızalanmasına neden olabileceği için güvenlik riski  oluşturabileceğine dikkat çekilmişti. Konuya ilişkin 12 binden fazla müşteri şikayeti, garanti talebi ve  ekranlarla ilgili şikayetlerin bulunulduğu belirtilen mektupta, ekran sorununun  Tesla'nın başka arızalardan daha önce geri çağırdığı araçların sayısından fazla  araçta görülebileceği uyarısı yapılmıştı.
 

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