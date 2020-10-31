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Terörist elebaşı Karayılan'ı korku bastı

31 Ekim 2020 Cumartesi - 16:08 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 16:08

Türkiye'nin terörle mücadelede yürüttüğü mücadele tüm hızıyla sürerken Haftanin bölgesindeki yol yapım çalışması terör örgütü PKK'yı panikletti. Terörist elebaşı Karayılan, "Tüm yolları, tepeleri tutmuşlar, gitmeyecekler. Bizi tümden imha etmeye çalışacaklar" diyerek yaşadığı paniği diğer elebaşlarına aktardı.


Vur-Kal taktiğinin uygulandığı Haftanin bölgesindeki yol yapım çalışması terör örgütü PKK'da paniğe yol açtı. Terörist elebaşı Murat Karayılan, saklandığını ininden örgütün yayın organlarına yaptığı açıklamayla örgütün korkusunu gözler önüne serdi.
 
"BİZİ BURADA TÜMDEN İMHA EDECEKLER"
 
Sabah'ın haberine göre, Karayılan, "Haftanin'deki bütün tepeleri tutmuşlar ve buralara yol getiriyorlar. Uludere'den gelen yolu bütün tepelere bağlıyorlar. Yani helikopterle yapılan ikmali kara yoluyla sağlayacaklar. Askerin bölgeden çıkmaya niyeti yok. Bizi tümden imha etmeye yönelik kalıcı, kararlı adımlarını gözlemliyoruz." dedi.
 

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