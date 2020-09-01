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Terör örgütü YPG/PKK bir kız çocuğunu daha kaçırdı

AA |  01 Eylül 2020 Salı - 21:38 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 21:38

Suriye'de çocuk kaçırmaya devam eden terör örgütü YPG/PKK ile kızlarını alıkoyduğu aile arasında çıkan çatışmada 1 terörist yaralandı.


YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde çocukları ailelerinden  kopararak alıkoymaya devam ediyor.
 
Terör örgütü, işgal ettiği Kamışlı'nın batısında yer alan Haram Şeyho  köyünden 13 yaşındaki bir kız çocuğunu daha kaçırdı.
 
Kızlarının örgüt tarafından kaçırıldığını öğrenen aile ve komşuları,  Kamışlı'da örgüt unsurlarının konuşlandığı binanın çevresini kuşatarak çocuğu  geri istedi.
 
Toplanan kalabalık ile örgüt unsurları arasında çıkan arbedede bir  örgüt mensubu ateşli silahla yaralandı.
 
Teröristler, olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda unsur sevk ederek  kalabalığı dağıttı.
 
Örgütün kaçırdığı kız çocuğundan henüz haber alınamıyor.
 
Terör örgütü YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde çok sayıda çocuğu  kaçırarak zorla silah altına almıştı.
 
YPG/PKK'nın çocukları "savaşçı" olarak kullanması raporlara  yansıdı
 
Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırdığı, ABD Dışişleri  Bakanlığının 26 Haziran'da yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer  almıştı.
 
Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12  yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya  devam etti." ifadesine yer verilmişti.
 
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak'ta yayımladığı  raporda da YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak  kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.
 
Öte yandan, BM Genel Sekreteri'nin silahlı çatışmalarda çocuklar  konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre  Ofisinde bir araya geldiği terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod  adlı Ferhat Abdi Şahin ile örgütün "Bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması  için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.
 
Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası  kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.
 

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