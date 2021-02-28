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Terör örgütü PKK'ya darbe! Karla örtülü 3 sığınak yerle bir edildi

DHA |  28 Şubat 2021 Pazar - 20:35 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 20:35

Tunceli'de terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı tespit edilen karla örtülü 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı'nca iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' sürüyor. Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyon bölgesinde yapılan aramada teröristlerin kullandığı karla örtülü içerisinde yaşam malzemelerin bulunduğu 3 sığınak tespit edildi.
 
Ele geçirilen yaşam malzemeleri operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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Tunceli terör örgüt Operasyon
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