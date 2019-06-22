Terme'de sağanak sel ve heyelanlara neden oldu

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle sel ve heyelanlar meydana geldi, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçeye AFAD ekipleri sevk edildi. Araklı'daki sel felaketinde kayıp 3 kişi ise aranıyor.

