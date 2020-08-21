Tepki çeken görüntüler! O anları anlattı

İstanbul Kadıköy’de maskesini çenesine takan 20 yaşındaki Rana Batı ile denetim yapan iki polis arasında yaşanan arbede görüntüleri büyük yankı uyandırırken polisler açığa alındı. Rana Batı o anları anlattı.

İstanbul’daki olay önceki akşam Kadıköy Altıyol’da meydana geldi. Koronavirüs denetimlerinde maskesini çenesine takan Rana Batı ve arkadaşı Zeynep Kurt, görevli polis memur ları tarafından durduruldu. Kimlik kontrolünün ardından Rana Batı iddiaya göre polis memurlarına “Siz de maske takmıyorsunuz. Çevrede takmayan dolu insan var, neden ceza yazdınız?” diyerek tepki gösterdi.

"AYAKLARIYLA POLİSE VURDU"

Sözlü tartışmanın ardından polis ekipleri Rana Batı’yı karakola götürmek istedi. Rana Batı polis aracına binmek istemeyince arbede yaşandı. Polis, Batı’nın kollarını arkadan tutup yere yatırmaya çalıştı. Rana Batı ise direnerek ayaklarıyla polise vurdu. Bu sırada polislerden biri, belinden yakaladığı Batı’yı havaya kaldırıp yere yığdı. Yaşanan arbedeye çevredekiler de müdahale ederken, Zeynep Kurt o anları telefonuna kaydetti. İki arkadaş Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği’ne götürülerek ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan işlem başlatıldı. Rana Batı polis ifadesinde “Polis memuru kolumu tuttu, geriye doğru çevirerek ters kelepçe yaparak çelme taktı, yere düştüm” dedi.

‘MASKEM ÇENEMDE DURUYORDU’

Dövmecilik yaptığını söyleyen Rana Batı yaşadıklarını Hürriyet'e şöyle anlattı: “Sigara içtiğim için maskemi çeneme indirmiştim. Çevremde maskesiz dolu insan var. Beni durduran polisin yüzünde maske dahi yoktu. Ben ‘Sizde maske yok’ deyince sinirlendiler. İki memur da sözüm üzerine maskesini çıkarıp yüzüne taktı. Daha sonra ceza kestiler. Tepki gösterince beni gözaltına almaya çalıştı. Önce kollarımı arkadan tuttu. Yere yatırmaya çalıştı. Düşmem için ayaklarıma tekme atıyordu. Yere düşünce nefesim kesildi. ‘Tamam yapmayın, karakola geleceğim’ dememe rağmen yere yatırmaya çalışıyordu. Çevredeki insanlar müdahale etti. Ben asla polislere küfür etmedim.”

ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Rana Batı kendisine müdahale eden iki polis memuru hakkında şikâyetçi olduklarını söyledi. Rana Batı’nın avukatı Ezgi Önalan da “Rana, Rıhtım Polis Merkezi’ne götürüldü. Zeynep de olay anının görüntüsünü aldığı için karakola götürülüyor. Zeynep’ten görüntüyü almak için baskı kuruyorlar. Yaklaşık 6 saat karakolda kaldılar. Müvekkillere kötü muamelede bulunan iki polis hakkında şikâyette bulunduk” dedi. (Hürriyet)