TEKNOFEST kayıt nasıl yapılır, ziyaretçi kaydı online mı? Teknofest 2021 nerede, ne zaman başlıyor?

Teknofest 2021 nerede, ne zaman başlıyor? sorusu yanıt buldu. TEKNOFEST ziyaretçileri için online başvurular başladı. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. TEKNOFEST'e ziyaretçi olarak katılmak isteyenler için online başvuru formu erişime açıldı. Peki, TEKNOFEST kayıt nasıl yapılır, ziyaretçi kaydı online mı?

TEKNOFEST' ziyaretçiler için online başvuru formu erişime açıldı. Katılımcıların, öncelikle TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor. TEKNOFEST kayıt nasıl yapılır, ziyaretçi kaydı online mı?

TEKNOFEST KAYIT NASIL YAPILIR, TEKNOFEST 2021 ZİYARETÇİ KARTI?

TEKNOFEST 2021’e ziyaretçi olarak katılmak için "TEKNOFEST ziyaretçi başvuru formunu" doldurmanız gerekiyor. Birden fazla gün ziyaret etmek istiyorsanız, her gün için yeniden başvuru yapılması gerekiyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

AŞI OLMAYANLARA PCR TESTİ ZORUNLU

Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler, iki doz koronavirüs aşısını yaptırmış ise veya önceden koronavirüs hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecek.

Koronavirüs aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak

Verilen bilgiye göre, festivali ziyaret edecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmazken, bu yaşın üstündeki kişiler festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.