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TEKNOFEST'e ev sahibi Gaziantep'ten büyük ilgi

AA |  18 Temmuz 2020 Cumartesi - 14:02 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 14:02

Dünyanın en büyük 2. havacılık organizasyonu olarak gösterilen bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne tüm dünyadan 20 bin 91 başvuru yapılırken Gaziantep, Türkiye'nin en çok başvuru gönderen kenti oldu.


AA muhabirinin TEKNOFEST'in resmi internet sitesinden derlediği  bilgiye göre, 22-27 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST 2020 Havacılık,  Uzay ve Teknoloji Festivali'ne başvurular toplandı.
 
Bu kapsamda organizasyona Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın 84  ülkesinden toplam 20 bin 91 başvuru gerçekleştirildi. Başvuru yapan iller ve  üniversiteler incelendiğinde ise organizasyona ev sahipliği yapacak kent olan  Gaziantep'in ilgisi dikkati çekti.
 
TEKNOFEST için 3 bin 891 proje gönderen Gaziantep, organizasyona en  çok katılım sağlayan şehir oldu. Gaziantep'i 2 bin 625 projeyle İstanbul, bin 117  projeyle Ankara, 743 projeyle de Konya takip etti.
 
Üniversite başvuruları alanında ise Gaziantep'teki ilgi yine göze  çarptı. En çok başvuruyu 424 öğrencinin katılımıyla İstanbul Teknik Üniversitesi,  399 çalışmayla Yıldız Teknik Üniversitesi, 394 çalışmayla da Gaziantep  Üniversitesi (GAÜN) gönderdi. GAÜN'ün yanı sıra kentteki diğer üniversiteler olan  SANKO ve Hasan Kalyoncu Üniversiteleri de üst sıralarda yer aldı.
 
Bölgeden de ilgi var
175 üniversiteden projenin katıldığı organizasyona Gaziantep  Üniversitesinin yanı sıra civardaki üniversiteler de ilgi gösterdi. 
 
Bu kapsamda çalışmalarıyla Gaziantep'te bulunan SANKO Üniversitesi  19'uncu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi 28'inci, Şanlıurfa'daki Harran  Üniversitesi 25'inci, Malatya'daki İnönü Üniversitesi 54'üncü, Adıyaman  Üniversitesi 60'ıncı, Kahramanmaraş'taki Sütçü İmam Üniversitesi 66'ıncı, Kilis 7  Aralık Üniversitesi 84'üncü sırada yer buldu.
 
İller bazında ise Gaziantep'in yakın coğrafyasında bulunan Hatay  9'uncu, Adana 10'uncu, Şanlıurfa 16'ncı sırada yer alarak Türkiye ortalamasının  üstünde bir katılım sağladı.
 
Yöneticiler mutlu
İstanbul'un ardından ilk kez Anadolu'nun kadim kentlerinden  Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST'e projeleriyle başarı sağlamayı hedefleyen  kent ve bölgedeki gençler, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne de katkı  sağlamayı hedefliyor.
 
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İstanbul'dan sonra Anadolu şehri  Gaziantep'te TEKNOFEST 2020'nin düzenlenmesinin, Anadolu'nun motivasyonu  açısından önemli olduğunu söyledi.
 
Gençlerin yerli ve milli teknoloji hamlelerini geliştirirken  çekirdekten yetişmesi gerektiğini ifade eden Gür, "Bu çerçevede baktığımızda  Anadolu'nun gençlerinin lise çağından itibaren hatta ilköğretim çağından itibaren  o zihni dönüşümünü sağlamak için Anadolu şehirlerinde böyle büyük bir programın  yapılması muhteşem bir şey." dedi.
 
Gür, TEKNOFEST'e, Gaziantep'in çevre illerindeki üniversitelerden  olmak üzere birçok eğitim kurumundan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğine ve  başvuruda bulunduğuna dikkati çekti.
 
Ali Gür, bölgedeki öğrencilerin, ev sahipliği ve ulaşabilirlik  konusundaki avantajları da değerlendirip organizasyona önemli boyutta aktif  olarak katıldığına işaret ederek şunları kaydetti:
"Gaziantep'teki TEKNOFEST 2020'ye Anadolu şehirlerinden başta  Gaziantep olmak üzere çevredeki Şanlıurfa, Adıyaman gibi illerden çok büyük  katılım olması da şunu gösteriyor; Anadolu'ya fırsat verilirse çok büyük  projeleri üretebilir. Gençlerimiz çalışmalarının artık boşa gitmediğini görüyor.  Gençlerimiz Türkiye'nin gelecekteki inşa edici gençlerinin TEKNOFEST'ten  çıktığını biliyor. Öğrenciler ev sahipliği içerisinde güzel projeler üretiyor.  Bölge ve kentte çok sayıda proje üretilmesi bunun en önemli göstergesidir."
 
Gür, bölgede önemli öğrenci potansiyelinin olduğunu belirterek,  "Ortalama 150 bin öğrencinin projeleriyle sisteme katılması ve ev sahibi rolüyle  onları sistemle bütünleştirmek harika bir şey. Bu konuda Gaziantep en güzel  projeyi yaparak TEKNOFEST'in burada yapılmasının hakkını verecektir." diye  konuştu.
 
"Ulusal kalkınmamıza destek olacak"
İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Gaziantep'in TEKNOFEST 2020'ye  ev sahipliği yapmasının Güneydoğu'nun gelişimi adına önemli bir fırsat olduğuna  değindi.
 
Bunun, pek çok noktada bölgenin diğer illeri için de önemli ilham ve  moral kaynağı olacağını söyleyen Tepe, "TEKNOFEST, genç nüfusun yoğun görüldüğü  bölgede gençleri bilime, teknolojiye, üretkenliğe yöneltecektir. Böylece hem  bölgesel hem de ulusal kalkınmamıza destek olacaktır." ifadesini kullandı.
 
Tepe, gençlerin sıralamadaki başvuru başarısının önemli olduğunu  belirterek, bunun Türkiye'nin ulusal ve uluslararası pazarda yüksek pay  alabilmesi ve küresel rekabette başarılı olabilmesi için daha çok marka  çıkarmasına katkı sağlayacağını aktardı.
 
Anadolu kentinde böylesine devasa bir teknolojik organizasyonun  gerçekleştirilmesinin, şehre ve şehrin bulunduğu bölgeye kalkınma noktasında  önemli kapıları açacağını anlatan Tepe, şu değerlendirmelerde bulundu:
"TEKNOFEST, Anadolu'da gençlerin girişimcilik ruhlarını destekleyerek,  kendi becerileri doğrultusunda başarıya ulaşmaları için onları bilim ve  teknolojiye yönlendirecektir. TEKNOFEST birçok gencimizin ufkunu açma ve onlara  motivasyon sağlama adına büyük önem arz etmektedir. Yetenekli çocukların  teknoloji üretme ve geliştirme süreçlerine katılmaları sağlanarak, stratejik  önemi, yüksek katma değeri ya da küresel rekabet koşulları gereğince milli ve  özgün ürün ve sistemlerin üretilmesine katkı sağlayacaktır."
 

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TEKNOFEST havacılık organizasyonu Gaziantep
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