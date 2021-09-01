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TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları başladı

AA |  01 Eylül 2021 Çarşamba - 17:11 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 17:11

ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen ve Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde başlayan TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları, 12 Eylül'e kadar devam edecek.


TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre yarışlar; havacılık, uzay  ve teknoloji konularında toplumda farkındalık oluşturmak, bu alanlara ilgisi olan  gençleri desteklemek, gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya  özendirmek ve profesyonel tasarım süreçlerine aşina olmalarını sağlamak amacıyla  düzenleniyor.
 
Roket Yarışması, lise (5 bin fit), orta irtifa (10 bin fit), yüksek  irtifa (20 bin fit) ve zorlu görev (Kademeli Roket) olmak üzere 4 kategoride  yapılacak. Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde gerçekleştirilen yarışmalar, 12  Eylül'e kadar sürecek.
 
Lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile  mezunların da katılabildiği yarışmada katılımcılara, farklı disiplinlerde bilgi  ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma, roket sistemleri ve alt  bileşenleri hakkında teknik araştırmalar yapma, karmaşık problemleri aldıkları  eğitimler sayesinde birlikte çözme ve teknik raporlama yapabilmeye yönelik  kabiliyetler kazandırma hedefleniyor.
 
Yarışma kapsamında takımlardan Ön Tasarım, Kritik Tasarım ve Atış  Hazırlık olmak üzere 3 rapor hazırlamaları istendi. Bu raporlara göre  gerçekleştirilen değerlendirme süreçleri sonunda atış yapmaya hak kazanan 80  takım yarışları bekleyecek, atışlar sonrasında dereceye giren takımlar TEKNOFEST  2021’de açıklanacak.
 
Yetenekli ve teknolojiye meraklı gençlerin sistem mühendisliği  vizyonuyla çalıştığı yarışmada dereceye giren takımlara toplamda 635 bin liralık  ödül verilecek.
 
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yapılacak TEKNOFEST 2021 ise bu yıl  21-26 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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