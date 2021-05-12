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Tek sette 12 roket birden! 'ÇNRA'lı Vuran' TSK’nın emrinde

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 14:15 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 14:15

Son dakika haberine göre; ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için hazır hale getirilirken, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK'nın emrinde" diye konuştu.


ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için hazır hale getirildi.
 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini birleştirerek Mehmetçik'e sahada hızlı çözümler sunduğunu bildirdi.
 
 
"TEK SETTE 12 ROKET ATEŞLEYEN ÇNRA'LI VURAN TSK'NIN EMRİNDE"
Demir, "BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre ÇNRA test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK'nın emrinde." ifadelerini kullandı.
 
 
İsmail Demir, paylaşımında, sistemi geliştiren ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu da etiketledi.
 

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