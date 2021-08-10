TEİAŞ 101 personel alacak! TEİAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

TEİAŞ'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi sürekli işçi statüsünde 31 Elektrik Teknikeri, 4 Elektronik Teknisyeni ve 66 Elektrik Teknisyeni alınacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile alınacak. Peki, İŞKUR TEİAŞ iş başvurusu nasıl yapılır? TEİAŞ işçi alımı başvuru şartları ne? İşte TEİAŞ personel alımı 2021 detayları!

TEİAŞ Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirme üzere İŞKUR üzerinden 101 işçi alacak. İlana göre, 31 Elektrik Teknikeri, 4 Elektronik Teknisyeni ve 66 Elektrik Teknisyeni istihdam edecek. Peki, İŞKUR TEİAŞ iş başvurusu nasıl yapılır? TEİAŞ işçi alımı başvuru şartları ne? İşte TEİAŞ personel alımı 2021 detayları!

TEİAŞ'tan yapılan duyuruya göre, taşra teşkilatlarına İŞKUR aracılığıyla 101 işçi alınacak. TEİAŞ'ın açıklaması şu şekilde:

"Şirketimizin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi sürekli işçi statüsünde 31 Elektrik Teknikeri, 4 Elektronik Teknisyeni ve 66 Elektrik Teknisyeni 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu aracılığı ile istihdam edilecektir."

İŞKUR TEİAŞ İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (16- 20/08/2021 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapabilecek.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR

ELEKTRİK TEKNİKERLERİ İÇİN:

1.Meslek Yüksek Okullarının (Önlisans):

- Elektrik

- Elektrik ve Enerji

- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim, Dağıtım bölümlerinin birinden mezun olmak

2.İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3.35 yaşını bitirmemiş olmak (16.08.1986 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )

4.Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5.Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.

ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ İÇİN

1. Lise ve Dengi Okulların:

- Elektrik veya

- Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının:

a-Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü

b-Yüksek Gerilim Sistemleri

c- Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinin birinden mezun olmak.

2. İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3. 35 yaşını bitirmemiş olmak (16.08.1986 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )

4. Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5. Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

TEKNİKERLER İÇİN:

İŞKUR'a başvuru yapan adaylardan;

- 2020 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört (4) katı aday;

- Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday ayrı listeler hâlinde Şirketimize gönderilecek ve bu adaylar sözlü sınava davet edilecektir.

TEKNİSYENLER İÇİN

İŞKUR'a başvuru yapan ve isimleri Şirketimize gönderilen adaylardan;

- Talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı ile

- Öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday

noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve bu adaylar sözlü sınava davet edilecektir.

ELEKTRONİK TEKNİSYENLERİ İÇİN:

1. Lise ve Dengi Okulların:

- Elektronik veya

- Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının:

a- Görüntü ve Ses Sistemleri

b- Haberleşme Sistemleri

c- Savunma Elektronik Sistemleri

d- Güvenlik Sistemleri bölümlerinin birinden mezun olmak.

2. İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3. 35 yaşını bitirmemiş olmak (16.08.1986 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )

4. Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5. Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.

KURA SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Kura çekimi 06 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 Kat:16 Bahçelievler/ANKARA (Milli Kütüphane Karşısı) adresinde yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.