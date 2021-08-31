Tehlikeli sızıntı! Kıbrıs’a ilerliyor! Türkiye de teyakkuzda

Son dakika haberi... Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’ndan flaş bir açıklama geldi. Bakan Ataoğlu, "Gelen ciddi miktardaki yakıtın KKTC'yi teğet geçeceği yönünde haber aldık, bu da bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. Sızıntıyla ilgili Türkiye'nin de devrede olduğu öğrenildi.

Bakan Ataoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs 'a doğru yönelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'den sızan akaryakıtın KKTC 'ye yöneldiğini öğrendikleri andan itibaren çalışmalara başladıklarını dile getiren Ataoğlu, Sahil Güvenlik ve Çevre Dairesi personeline talimat verildiğini, ekiplerin dün itibarıyla Karpaz bölgesinde teyakkuz halinde olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, "(Suriye'den petrol sızıntısıyla ilgili) Dün Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birçok kez telefonla görüşme şansını bulduk. Çevre ve Şehircilik Bakanımız, hemen bir ekibe KKTC'ye gelmesi ve konuyla ilgili çalışmalara katılmasını için talimat verdi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de görüştüklerini ifade eden Ataoğlu, Karaismailoğlu'nun konuyla ilgili araştırma yapılması için KKTC'ye gemilerin gönderilmesi talimatını verdiğini ve gemilerin Karpaz Burnu açıklarında teyakkuz halinde beklediklerini vurguladı.

"YAKIT ÇOK CİDDİ MİKTARDA"