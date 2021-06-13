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Tedirgin eden görüntü! Herkes müsilaj sandı ama gerçek farklı çıktı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay) DHA |  13 Haziran 2021 Pazar - 19:09 | Son Güncelleme : 13 06 2021 - 19:09

Marmara Denizi'ndeki müsilaj(deniz salyası) tehdidi ardından Hatay'ın İskenderun sahilinde, deniz suyunda beyaz köpükler gören vatandaşlarda terdirginlik oluştu. Deniz suyundan örnekler alan Prof. Dr. Cemal Turan, köpüğün ilk belirlemelere göre müsilaj olmadığını ancak kesin sonucun laboratuvar testinden sonra çıkacağını belirtti.


Sabah saatlerinde ilçedeki sahilde yürüyüş yapanlar, denizin bazı bölgelerinde beyaz köpükler olduğunu gördü. Marmara'da olduğu gibi Akdeniz'de de müsilaj yayıldığını düşünen vatandaşların ihbarı ve İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'nin görevlendirmesiyle Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, araştırma teknesiyle bölgeye gitti.
 
İlçe merkezinden Arsuz ilçesi kıyılarına kadar deniz suyundan örnekler alan Prof. Dr. Turan, ilk belirlemelerde köpüğün müsilaj olmadığını tespit etti. Kesin sonucun, laboratuvar analizinden sonra ortaya çıkacağını söyleyen Turan, "İskenderun Körfezi, küresel iklim değişikliğinden, Antalya ve Mersin körfezine göre daha çok etkilenmekte. Burada deniz suyu sıcaklığı 27 derece ama Mersin ve Antalya'da 24-25 derece" dedi.
 

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Marmara Denizi müsilaj terdirgin
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