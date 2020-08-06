TBMM Başkanı Şentop yaptığı açıklamada, "Toplam 35 persolimiz de covit 19 tespit edildi. 9 vekil de covit 19 tespit edildi. 5 milletvekilinin tedavisi hastanelerde sürüyor. Milletvekilleri ile birlikte Meclis'te toplam vaka sayısı 44" ifadelerini kullandı.
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- TBMM Başkanı Şentop: Toplam 35 persolimizde covit-19 tespit edildi
TBMM Başkanı Şentop: Toplam 35 persolimizde covit-19 tespit edildi
06 Ağustos 2020 Perşembe - 12:20 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 13:59
TBMM Başkanı Şentop yaptığı açıklamada, "Toplam 35 persolimiz de covit 19 tespit edildi. 9 vekil de covit 19 tespit edildi. 5 milletvekilinin tedavisi evde devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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