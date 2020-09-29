TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezası açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , idam cezasına ilişkin açıklama yaptı.

Şentop, 'Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim' ifadelerine yer verdi.

Şentop açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Türkiye, bir hükümet sistemi değişikliği gerçekleştirdi. Bunun gereği olan bazı alt düzenlemelerin yapılması gerekir. Siyasi Partiler, seçim kanunları, içtüzük değişiklikleri, hatta yeni içtüzük tartışılmalıdır. Bu dönemde, özellikle 2023'e kadar bu düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum.