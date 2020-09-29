29 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.130 0.74 EURO 9,1750 0.78
USD 7,8220 0.27 ALTIN 475,010 0.58
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezası açıklaması

29 Eylül 2020 Salı - 16:47 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 16:47

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim' dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, idam cezasına ilişkin açıklama yaptı.
 
Şentop, 'Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim'  ifadelerine yer verdi.
 
Şentop açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
 
Türkiye, bir hükümet sistemi değişikliği gerçekleştirdi. Bunun gereği olan bazı alt düzenlemelerin yapılması gerekir. Siyasi Partiler, seçim kanunları, içtüzük değişiklikleri, hatta yeni içtüzük tartışılmalıdır. Bu dönemde, özellikle 2023'e kadar bu düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum.

ETİKETLER

TBMM idam cezası açıklaması mustafa şentop
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.