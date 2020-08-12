TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası alanda hukuk tanımazlığıyla meşhur iki devletten biri olan İsrail diğer uluslararası sabıkalı devlet Yunanistan'a destek vermiş. Bozacının şahidi şıracı. Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'ye karşı haksız ve yanlış tavır alan Yunanistan'a kim destek olursa bilsin ki iki yanlış bir doğru etmez. Türkiye, Mavi Vatandaki haklarını korumakta kararlıdır" ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- TBMM Başkanı Şentop: Bozacının şahidi şıracı
TBMM Başkanı Şentop: Bozacının şahidi şıracı
12 Ağustos 2020 Çarşamba - 23:25 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 23:25