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TBMM Başkanı Şentop: Birleşik Arap Emirlikleri'ni kınıyorum

AA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 18:54 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 19:15

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki anlaşmayla ilgili, "Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı bir şekilde Filistin'e ait topraklarda işgalci olarak bulunan İsrail ile Filistin davasına ihanet ederek bir anlaşma yapmak, yüz karası bir harekettir. Buradan Birleşik Arap Emirlikleri'ni kınıyorum" dedi.


 AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin  Akbaşoğlu'nun babası Hacı Bayram Akbaşoğlu için ikindi namazı sonrası Eyüp Sultan  Camisi'nde kılınan cenaze törenine katılan  TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha sonra gazetecilerin  gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Akbaşoğlu ve ailesine kayıplarından dolayı başsağlığı dileyen TBMM  Başkanı Şentop, dünyada çok hızlı gelişmeler yaşandığına dikkati çekti. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında bir anlaşma  imzalandığını hatırlatan Şentop, "İslam dünyasında kurulmuş, kurdurulmuş bu  şekilde paravan devletler var. Bunlar para ve yeraltı kaynaklarına sahip olmakla  devlet olduklarını düşünüyorlar, zannediyorlar ama büyük devletlerin birer  kuklasından ibaretler. Tabiri caizse İslam dünyasında birliği, bütünlüğü,  beraberliği kırıcı bir misyon rol üstleniyorlar." diye konuştu.
 
Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisinin geçen hafta Türkiye'nin,  Arapların aralarındaki meselelere karışmaması yönündeki telkininin sebebinin bu  anlaşmayla anlaşıldığını ifade eden Şentop, şöyle konuştu: "Bunu niye yapmış oldu bu hafta açık ve net bir şekilde karşımıza  çıkmış oldu. İsrail ile bir iş pişiriyorlardı. Filistin davasının, İslam  ülkelerinin temel meselelerinin savunucusu olan Türkiye'nin bir nevi devre dışı  kalmasına yönelik bir tavır, tutum içerisindeydi. Bu, su yüzüne çıktı. İsrail ile  yaptığı iş birliği, İslam dünyasının birinci meselesi olan Filistin meselesine,  Filistin davasına bir ihanettir. Araplara bakacak olursak, Arapların da en önemli  davasıdır bu, ona da ihanettir. Birleşip Arap Emirlikleri ihanet içerisinde bir  tavır sergilemiştir. Bundan dolayı da utanç duymalıdır. Ben bunu telafi edecek  bir yaklaşımı İslam dünyasındaki ülkelerin göstermek üzere bir araya gelmeleri  gerektiği kanaatindeyim. Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler kararlarına  aykırı bir şekilde Filistin'e ait topraklarda işgalci olarak bulunan İsrail ile  Filistin davasına ihanet ederek bir anlaşma yapmak, yüz karası bir harekettir.  Buradan Birleşik Arap Emirlikleri'ni kınıyorum. Onun üzerinde etkisi olan İslam  ülkelerine de bu konuda harekete geçmelerini tavsiye ediyorum."
 
 Fransa'nın Doğu Akdeniz tavrı
 
 Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki tavrını da değerlendiren Şentop, siyasi  olarak sıkıntıda bulunan Macron'un iç siyasete yönelik hamleler yapmaya  çalıştığını belirterek, "Fakat uluslararası hukuku ihlal etmenin sonuçlarının ne  olacağı konusunda ciddi bir fikir sahibi olmadığını düşünüyorum."  değerlendirmesini yaptı.Şentop, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de askeri varlığını artıracağına  yönelik açıklamalarıyla ilgili de "O zaman başka ülkelerin de Batı Akdeniz'de,  yani Fransa'nın güney sahillerinde askeri varlığını artırması mevzubahis olabilir  ki tuhaf bir durum."  ifadelerini kullandı. Fransa'nın yüz yıl öncesinin sömürgeci hayallerini hatırladığını dile  getiren Şentop, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Ama dünya eski dünya değil, Akdeniz eski Akdeniz değil, Fransa eski  Fransa değil. Herkes uluslararası hukuka saygılı bir şekilde hareket etmek  mecburiyetinde. Libya'da darbeci ve Birleşmiş Milletler'in tanımamış olduğu bir  askeri hareketin arkasında yer alıyor. Açıkça bu tavrını da sahiplenmiyor ama  ortaya çıkan bilgiler, belgeler, silah yardımları, Fransa'nın gayrimeşru bir  şekilde Libya'da bulunduğunu gösteriyor. Libya'da uluslararası hukuka göre haklı  bir şekilde bulunan tek ülke vardır o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Birleşmiş  Milletler'in ve bütün dünyanın tanımış olduğu hükümetle yapmış olduğu anlaşmaya  binaen Türkiye orada bulunuyor. Ben dünyada ve özellikle bölgemizdeki barışa ve  burada bu barışın teminatı olan uluslararası hukuk kurallarına bütün ülkelerin,  başta Fransa'nın saygılı olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek isterim.  Nitekim Avrupa Birliği ülkeleri de Fransa'nın hukuka aykırı tavırlarından  rahatsızlıklarını son toplantıda dile getirdiler bunu görüyoruz. Türkiye,  bölgemizde barışın, güvenliğin, huzurun teminatıdır."
 
 İskeçe yakınlarındaki tatbikat
 
 TBMM Başkanı Şentop, Trakya İskeçe'de Türklerin yaşadığı bir köyün  yakınında gerçekleştirilen tatbikata ilişkin soruya da şöyle yanıt verdi:  "Gerçek manada bir devlet karakterine sahip bir yapının yapmayacağı  bir iştir. Eğer bir tatbikat yapılacaksa onun hangi şartlarda yapılacağı  bellidir. Lozan Antlaşması'na göre teminat altına alınmış haklara sahip Türklerin  yaşadığı köyde bir tatbikat yapmak çok acemice ve çocukçadır. Türkiye büyük bir  devlettir, uluslararası hukuka göre ne yapması gerektiğini bilen bir devlettir.  Buna gereken cevabı her halükarda Türkiye verecektir. Kimse şunu unutmasın: Bu  bölgede huzuru, barışı, nizamı bozmak isteyenlere karşı Türkiye'nin yapacağı  hamleler vardır. Biz herkesin uluslararası hukuka saygı göstermesini isteriz.  Yunanistan da AB ülkelerine veya diğer ülkelere sırtını dayayarak, haksız bir  takım menfaatler elde edeceğini sanıyorsa büyük bir hayal kırıklığına  uğrayacaktır."
 

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TBMM meclis Mustafa Şentop
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