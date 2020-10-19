19 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.205 1.05 EURO 9,3110 0.16
USD 7,8990 -0.43 ALTIN 486,530 0.40
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

AA-DHA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 14:51 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 15:09

Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede açıklamalarda bulunan Aliyev, "Sizin aracılığınızla Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine selamlarımı iletiyorum" dedi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Aliyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parlamento heyeti ve Türk milletine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
 
Şentop ise, "Türkiye Azerbaycan'ın haklı davasında yanında. Azerbaycan ne zaman destek isterse yanında olmaya ve yardımda bulunmaya hazırdır" dedi.
 
Meclis Başkanı Şentop "Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğinin birçok sebebi vardır. Evvelâ Azerbaycan bizim dostumuz ve kardeşimizdir. Ama ikinci olarak, Azerbaycan hakkı bir davayı savunmaktadır; işgal altındaki vatan topraklarını savunmaktadır. Bu haklı davayı herkesin desteklemesi lazım. Bir başka önemli sebep ise şudur; Ermenistan artık sadece Azerbaycan için değil, bütün bölgemiz için bir tehdittir. Sivilleri hedef alarak saldıran, kadınları çocukları katleden, böylece savaş suçu işleyen hukuk tanımaz bir organizasyondur Ermenistan. Bu bakımdan, Azerbaycan bölgenin istikrarını da savunan bir devlettir. Bu sebeple de yanındayız" dedi.
 
 
'TEK MİLLET İKİ DEVLET'
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmede, TBMM Başkanı Şentop ve parlamento heyetinin böyle olağanüstü bir dönemde Azerbaycan'ı ziyaretinin kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu ifade ederek, tarih boyunca sürdürülen iyi ilişkileri, 'tek millet iki devlet anlayışı' ile daha üst noktalara taşımaya devam edeceklerini belirtti.
 
 
ALİYEV'DEN TÜRK MİLLETİNE 'TEŞEKKÜR'
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Ermeni saldırıları başladığı andan itibaren Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM Başkanı olarak sizin, Türkiye Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarının açıklamaları, bütün dünyaya net bir mesaj oldu. Sizin aracılığınızla Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine  selamlarımı iletiyorum" ifadesini kullandı.
 
 
ŞEHİTLİKLERİ ZİYARET ETTİ
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa  Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret  etti. 
 
Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti önce merhum Cumhurbaşkanı  Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.
 
20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret eden  Şentop, buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk koydu.
 
Şentop daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı.
 
 
Temsili şehit mezarlarına çiçek bırakan Şentop, şehitliğin anıt  defterine şunları yazdı:
 
 "Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz,
 
Bundan 102 yıl önce bu topraklarda Azerbaycanlı kardeşlerinizle  birlikte tarihe geçen kahramanlıklar sergileyerek şehitlik mertebesine eriştiniz.
 
Azerbaycan'ın egemenliği ve topraklarının bütünlüğü uğrunda vermiş  olduğunuz mukaddes mücadele, kalplerimizde ölümsüz bir mahiyet kazandı.  İsimleriniz bugün başkent Bakü'nün bu değerli mekanında her zaman büyük takdir ve  saygıyla anılacak.
 
 
Kahramanlıklarınız hali hazırda cephede ülkelerinin bekası için  çarpışan Azerbaycan askerlerine de moral, azim ve güç vermektedir. Uğruna şehit  düştüğünüz bu topraklarda Türkiye ve Azerbaycan'ın 'bir millet, iki devlet'  gerçeğiyle vücut bulan kardeşliği ilelebet var olmaya devam edecektir.
 
Değerli mirasınız olan aziz hatıranızı saygı ve minnetle anıyor, sizin  huzurunuzda bugün cephede vermekte oldukları mücadelede şehit düşen Azerbaycan'ın  kahraman evlatları dahil, tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhlarınız şad  olsun."
 
 

ETİKETLER

Mustafa Şentop TBMM Aliyev Azerbaycan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.