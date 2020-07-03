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TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 11:23 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 11:31

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, baro başkanlarına seslenerek, "TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun." dedi.


TBB Başkanı Feyzioğlu, "Baro başkanlarına sesleniyorum, dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?" ifadelerini kullandı.
 
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Baro başkanlarına sesleniyorum, dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?" ifadelerini kullandı.

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