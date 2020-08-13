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Tayland Kralı protestolara rağmen annesinin doğum gününü kutladı

DHA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 16:20 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 16:22

Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kendisine yönelik artan tepkiler nedeniyle düzenlenen protestolara rağmen annesi Kraliçe Sirikit Kitiyakara ? 88. doğum gününü kutladı.


Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn gündemden düşmüyor. Rama X olarak bilinen Tayland Kralı Vajiralongkorn’a yönelik tepkiler nedeniyle ülkede binlerce kişi protesto düzenlerken, Vaji­ra­long­korn Kraliçe'nin  88. doğum gününü kutladı.
 
 Tartışmalı lider, koronavirüsten (Covid-19) korunmak amacıyla Almanya'da lüks bir oteli kapatarak 20 kadın ile birlikte kendini karantinaya girerek gündem olmuştu. Protestolara rağmen Kral, Kraliçe annesi Sirikit Kitiyakara'nın 88. Yaş gününü kutladı.

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