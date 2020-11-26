Taycan, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Porsche Taycan, elektrikli bir araçla en uzun drift kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Dünya rekoru Hockenheimring pistinde gerçekleşti. Porsche eğitmeni Dennis Retera, Taycan ile 200 metre uzunluğundaki drift pistinde 210 tur attı. 55 dakikalık süre sonunda toplam 42,171 kilometre yol kat eden Taycan, elektrikli bir otomobille kesintisiz en uzun drift kategorisinde dünya rekoru kırdı.

Taycan'ın arkadan itişli versiyonuyla kırılan rekor sürüşü boyunca ortalama hız 46 km/s olarak gerçekleşti.