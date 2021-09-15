Tatil dönüşü cilt bakımı nasıl olmalı?

Yaz aylarında deniz, güneş gibi dış faktörler nem kaybına ve lekelere neden oluyor. Cildin kaybettiği nem ve kolajeni geri kazandırmak mümkün. Cildi gençleştiren DNA ışıltısı güçlü lifting ve antiaging etkisi sağlıyor. Medikal Estetik Hekimi Dr. Pınar Yozgatlı Karagülle tatil dönüsü cilt bakımı ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Yaz döneminin sonlarına yaklaşıyoruz. Yaz aylarında deniz, güneş gibi dış faktörler nedeniyle cildimiz yıpranır, nemini kaybeder ve lekelenir. Tatil dönüşü cildin kaybettiği nemi ve kolajeni geri kazandırmak gerektiğini dile getiren Medikal Estetik Hekimi Dr. Pınar Yozgatlı Karagülle, bunun için yeni nesil uygulamalardan DNA Işıltısı ile ilgili merak edilenleri anlattı.

DNA IŞILTISI NEDİR?

Doğal ve uzun zincirli polinükletitler içeren DNA Işıltısı, hücresel seviyede etki göstererek cildin gençleşmesine yardımcı oluyor. DNA ışıltısı olarak adlandırdığımız Nucleofill’in en önemli özelliği cilt hücreleri üzerindeki bio-uyarıcı etkisidir. Bu uyarım ile vücudumuzda eksilen Tip1 Kolajen hyalüronik asit ve elastin üretimini destekleyerek ciltte dolgu etkisi yaratır. Myofibroblastlardaki fibroblastların olgunlaşması ve kolajen üretilmesi, tüm cilt tiplerinde güçlü lifting ve antiaging etkisi sağlar. Tüm yaş ve cilt tiplerine uygulanabilen DNA Işıltısı, biyouyumlu içeriği nedeniyle dokuda herhangi bir alerjik etki yaratmaz.

CİLDİN KAYBETTİĞİ CANLILIĞINI GERİ KAZANDIRIR...

DNA ışıltısı yüz, boyun ve dekolte bölgelerinde cildin canlandırılması için uygulanır. Ayrıca el üzerindeki yaşlılık belirtileri için de kullanılabilir. Bio-uyarıcı etkisi sayesinde cildin sıkılaşmasını, parlak ve doğal bir görünüm kazanmasını sağlar. Cildi yenilemeye hücrelerden başlayan DNA Işıltısı, yan etkisi olmayan ve tamamen emilebilir bir forma ve içeriğe sahiptir. Birbirini takip eden, 15-30 gün aralıklarla, 45 yaş üstü hastalarda 3 seans önerilmekte; 30-45 yaş arası kişilerde daha az seanslar da yeterli olabilmekte ; kişinin ihtiyacına bağlı olarak planlama değişmektedir.

YAZIN GÖZ ÇEVRESİ DE YIPRANIYOR...

Yüzümüzün en hassas bölgelerinden olan göz çevresi genç ve güzel görünüm konusunda da belirleyici bir role sahip. Bu bölgede yüzümüzün doğal hareketleri ve mimiklerine çevresel faktörlerde eklenince diğer cilt bölgelerine göre daha hızlı yaşlanma gerçekleşiyor. Göz altı torbaları ve morlukları, göz kapağı sarkmaları ve kaz ayağı kırışıklıkları gibi çok sık karşılaşılan göz çevresi sorunları için artık yeni bir çözüm var.

Cildimizi gençleştirmek, sağlığını korumak ve iyileştirmek konusunda uzun süredir başarıyla uygulanan DNA Işıltısı, sadece göz çevresi sorunlarına özel yeni bir formül ile karşımızda. DNA Işıltısı'nın göz çevresine özel geliştirilen yenilikçi ürünü Nucleofill Eyes, alerji riski olmadan göz çevresindeki cildin yapısını ve rengini düzenlerken kırışıklıkları düzeltiyor; bir yandan da sağlıklı ve aydınlık bir cilt oluşturma imkanı veriyor.

Göz çevresi için özel üretilen DNA ışıltısı 'Nucleofill Eyes' 15 günlük aralıklarla cilt ihtiyacı ve tipine bağlı olarak 2 ya da 4 seans uygulanıyor. Uygulamanın hemen sonrasında normal günlük yaşama devam edilebiliyor. Uygulama ilk etkisini yaklaşık 3 gün sonra göstermeye başlıyor ve seanslar tamamlandığında öncesi -sonrası fark net şekilde ortaya çıkıyor.