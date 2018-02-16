Taşeron işçiler kadro sınavı ne zaman? İşte taşerona kadroda son durum...

Taşeron işçiler kadro sınavı ne zaman? Taşerona kadroda son durum merak edildi. Binlerce taşeron işçiyi yakından ilgilendiren taşerona kadro konusunda nereye varıldı. 2018 yılında taşeron işçilerin kadroya girebilmesi için yapılacak sınav ne zaman? İşte ayrıntılar...

Taşeron işçiler kadro sınavı için başvurular yapılıyor. Duyurulmaya başlayan taşeron işçi kadro başvuru sonuçları 2 Mart tarihine kadar devam edecek? Peki taşeron işçilerin kadro için gireceği sınav ne zaman gerçekleşecek? İşte detaylar...

GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA NELERE DİKKAT EDİLİYOR?

Taşeron işçilerin kadroya alınmasında güvenlik soruşturması önemli bir yer tutuyor. Taşeron işçilerin güvenlik soruşturmasında ilerleme şu şekilde katedilecek;

Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının,

kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit (sınırlama) olup olmadığının,

yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının,

ahlaki durumunun,

yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi.

ARŞİV ARAŞTIRMASININ KAPSAMI NEDİR?

Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.

TAŞERONA KADRO SINAVI NE ZAMAN?

Milyonlarca taşeronun heyecanla beklediği kadro başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Taşeronlar, bağlı bulundukları bakanlıkların resmi sitesi üzerinden isim listesini kontrol edebiliyor. Son olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ’nın yayımladığı listeler erişime açılırken, gözler sınav sürecine çevrildi. Peki taşerona kadro sınavı ne zaman yapılacak?

Taşeron kadro başvuruları kabul edilenlerin kesin listeleri 24 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında duyurulacak. Hak elde eden adaylar, 3 Mart - 22 Mart tarihleri arasında taşerona kadro sınavına girecek. İşte açıklanan taşeron başvuru sonuç listeleri!