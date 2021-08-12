Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: 2 yıl yasaklandı...

Gelen son dakika haberine göre; Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım. Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık." dedi.
Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır baları şöyle;
Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık. Gece geç saatlerde Burdur’da toplantı yaptık ve geri döndüm.
Zincir halinde çıkmış yangınlardan Köyceğiz de kontrol altına aldık. Yangınlarla ilgili Türkiye’nin gündemini ortadan kaldırıyoruz.
Katkısı olan tüm kuruluşlar ve milletçe bu yangınların üstesinden gelebildi. Hayatın normal akışına geçebilmiş olmamız gerekiyor.
Akdeniz kuşağında olmamız sebebiyle tekrar yangınlar çıkacaktır. Yapılacak ağaçlandırma için iş makineleri bölgeye sev ediliyor. Bugün yangının bitişi yeşil vatan dönüşün başladığı gün olarak ilan edebiliriz.
Yangından zarar gören vatandaşlarımızın çeşitli hasarlarının hibe olarak karşılanacağını belirttik.
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