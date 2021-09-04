Tarım Kredi Kooperatifleri KPSS'den en az 60 puan ile 82 memur alacak!

Tarım Kredi Kooperatifleri memur alacak. Yayımlanan ilana göre, İzmir Bölge Birliğine 43, Balıkesir Bölge Birliğine 18 ve Tekirdağ Bölge Birliği'ne 82 ziraat mühendisi ve kooperatif görevlisi alımı yapacak. Peki, Tarım Kredi Kooperatifleri memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte memur alımı başvuru şartları...

Tarım Kredi Kooperatifleri KPSS 'den en az 60 puanla memur alacak. İzmir Bölge Birliğine 43, Balıkesir Bölge Birliğine 18 ve Tekirdağ Bölge Birliğinde istihdam edilecek ziraat mühendisi ve kooperatif görevlisi alımı yapılacak. Peki, Tarım Kredi Kooperatifleri memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte memur alımı başvuru şartları...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tarım Kredi Kooperatifleri Ziraat Mühendisi ve Kooperatif Görevlisi alımı başvuruları 2 Eylül 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar 13 Eylül 2021 tarihine kadar Tarım Kredi Kooperatifleri resmi internet adresi üzerinden

online başvurularını tamamlayabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 03.08.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (03.08.1991 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)

4. Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,

7. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

02.09.2021 tarihinde başlayacak olan başvurular Tarım Kredi Kooperatifleri'nin web sayfası üzerinden yapılacak olup, son başvuru 13.09.2021 günü saat 18.00’a kadar belirlendi. Adaylar başvuruları esnasında, aktif olarak kullandıkları geçerli bir e-posta adresi ekleyecekler.