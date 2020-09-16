Gazetevatan.com » Magazin » Tarık Akan ölümünün dördüncü yılında mezarı başında anıldı
Tarık Akan ölümünün dördüncü yılında mezarı başında anıldı
Usta sanatçı Tarık Akan ölümünün 4'üncü yılında Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'ndaki kabri başında ailesi ve dostları tarafından anıldı.
Sinemanın önemli aktörlerden Tarık Akan'ın ölümünün üzerinden 4 yıl geçti. Bu yıl koronavirüs nedeniyle usta sanatçının mezarı başında az sayıda katılımla anma gerçekleştirildi. Tarık Akan, Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'ndaki kabri başında ailesi ve dostları tarafından anıldı.