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Tarihi gün! Beyaz Saray'da imzalar atıldı

AA |  15 Eylül 2020 Salı - 20:40 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 21:04

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı.


İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşme anlaşmaları  anlaşmalar için resmi imza töreni, Beyaz Saray'da düzenlendi.
 
Törene Trump'ın yanı sıra, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE  Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı  Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katıldı.
 
İsrail ve BAE ile İsrail ve Bahreyn arasında birer normalleşme  anlaşması imzalanırken, 3 ülke "Abraham Accords (İbrahim Anlaşması)" adı verilen  metne de ortak imza attı.
 
"Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız"
 
Trump, imza töreninde yaptığı konuşmada, törene katılan liderlere  teşekkür ederek, "Bugün, tarihin akışını değiştirmek için buradayız. Yıllar süren  bölünme ve çatışmadan sonra, yeni Orta Doğu'nun şafağındayız." diye konuştu.
 
Varılan anlaşmalar ile "tüm inanç ve arka plandan kişilerin barış ve  refah içinde yaşayacağı bir gelecek" için önemli bir adım attıklarını kaydeden  Trump, İsrail ile Bahreyn ve BAE arasındaki anlaşmalara sadece 1 ay içinde  varıldığını belirtti.
 
Trump, başka ülkelerin de İsrail ile barış anlaşmaları imzalayacağını  belirterek, "İsrail, BAE ve Bahreyn karşılıklı büyükelçiler atayacaklar,  turizmden, ticarete, sağlıktan güvenliğe kadar geniş yelpazedeki sektörler de  güçlü iş birlikleri ve ortaklıklar kurmaya başlayacaklar." bilgisini paylaştı.
 
 "Varılan anlaşmalar, bölgedeki halkların geçmişin başarısız  yaklaşımlarından kurtulmalarını sağladı"
 
Söz konusu 3 ülkenin "dost" olduğunu belirten Trump, "İbrahim  Anlaşması, tüm dünyadaki Müslümanlara İsrail'deki kutsal mekanları ziyaret etme  ve Mescid-i Aksa'da barış içinde ibadet etmenin de kapılarını açtı." diye  konuştu.
 
Trump, varılan anlaşmaların, bölgede daha kapsamlı bir barış için  temel oluşturacağının altını çizerek, "Yahudi ve Arapların düşman olduğu ve  Mescid-i Aksa'nın saldırı altında olduğu yalanları nesilden nesile aktarıldığı  yalanı bölgede ve tüm dünyada terör ve şiddetin yayılmasına yol açtı. Varılan bu  anlaşmalar, bölgedeki halkların geçmişin başarısız yaklaşımlarından  kurtulmalarını sağladı." dedi.
 
Başkanlık görevine geldikten sonra ilk yurt dışı ziyareti kapsamında,  54 Arap ve Müslüman ülkenin liderleri ile Suudi Arabistan'da bir araya geldiğini  anımsatan Trump, oradaki konuşmasında söz konusu ülkelere birlik olma çağrısı  yaptığını söyledi.
 
 Trump, bugünün dünyasında Orta Doğu ülkelerinin iş birliğini,  çatışmaya tercih ettiğini vurgulayarak, "Bu ülkeler, Araplar, İsrailliler,  Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanların uyum ve barış içinde birlikte  yaşayabileceği, ibadet edebileceği, yan yana hayal kurabileceği bir geleceği  seçiyorlar." ifadelerini kullandı.
 
Trump, törenden önce Netanyahu ile Oval Ofis'te bir araya geldi. Trump  ve eşi Melania Trump, Netanyahu'ya "Beyaz Saray'ın anahtarı"nı hediye etti.
 
İsrail ile 5 ya da 6 ülkenin daha normalleşme anlaşması  imzalayabileceğini söyleyen Trump, ülke ismi zikretmekten kaçındı.
 
Ayrıca Trump, imza töreninden önce, Oval Ofis'te Bahreyn ve BAE  dışişleri bakanları ile de bir araya geldi
 
 İsrail ile Bahreyn ve BAE anlaşması
 
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin, 11  Eylül'de ise İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için  anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
 
1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme  anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.

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İsrail Bahreyn Beyaz Saray
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