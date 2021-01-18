Tapu açıklaması! Ev, arsa alanlar bu yıl...

Ev, iş yeri, arsa, tarla alan herkesi kapsıyor. Önemli tapu harcı açıklaması geldi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada rakamlar kamuoyu ile paylaşıldı. Tüm zamanların rekoru kırıldı. Ve elde edilen tutar 18,2 milyar lirayı buldu.

Türkiye genelinde geçen yıl 2 milyon 678 bin adet gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlarda 502 milyar liralık değer ibraz edildi. Elde edilen harç geliri ise 18,2 milyar liraya yaklaştı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, 2020'de Türkiye genelinde gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satış adedinde, satış değerinde ve tapu harcında tüm zamanların rekoru kırıldı.

Geçen yıl 2 milyon 678 bin 74 adet gayrimenkul el değiştirdi. Söz konusu rakam, 2019'da 2 milyon 338 bin 269 adet olarak gerçekleşmişti. Salgına rağmen yüzde 14,5'lik artış yaşandı. Söz konusu rakamın 1 milyon 499 bin 316 adedini konut oluşturdu.

En çok gayrimenkul satışı 382 bin 458 adetle İstanbul 'da gerçekleşirken, İstanbul'u, 215 bin 589 adetle Ankara , 144 bin 463 adetle İzmir , 104 bin 160 adetle Antalya ve 100 bin 952 adetle Bursa takip etti.