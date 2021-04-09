Tam kapanma olacak mı? Ramazan’da 21 gün Türkiye’de tam kapanma kararı alınır mı, tam kapanma ne demek nasıl olur?

Ramazan ayı için az bir süre kaldı. Kovid-19 salgını kapsamında yeni tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının süreceği, sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracağı belirtildi. İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkelerin de uyguladığı tam kapanma son dönemde Türkiye için de dile getiriliyor. Peki, tam kapanma olur mu, Ramazan’da 21 gün tam kapanma olacak mı?

Ramazan ayı haftaya idrak edilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında alınan kararlara göre Türkiye koronavirüs risk haritasına verileri baz alınarak Ramazan ayı boyunca hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları sürecek. Artan vaka sayılarının ardından tam kapanma gündeme geldi. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, “Bilim Kurulu toplantısında ramazan ayı içerisinde vaka sayılarını düşürmeye, insan hareketliliğini azaltmaya yönelik tedbirler gündeme gelecek. Burada tartışıldıktan sonra Sayın Bakanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı kabinemize sunulacak” dedi.

RAMAZAN’DA TAM KAPANMA GELİR Mİ?

Bilim Kurulu’nun mümkün olan en fazla dozda aşının gelmesi için çabalarının devam ettiğine işaret eden Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, “Üretici ülkelerden kaynaklanan sorunlardan dolayı istediğimiz doz şu ana kadar gelmiş değil. Bundan sonrasında inşallah kalan dozlar gelirse biz çok daha fazla aşılamayı yaparken bir yandan da alınacak olan tedbirlerle Ramazan Bayramı’nda şu anda olduğumuzdan çok daha iyi bir konumda olabileceğimize inanıyorum. Ramazan ayı içerisinde de belirli ek tedbirlerin gündeme gelebileceği görülüyor. Kamuda, özel sektörde uzaktan çalışma, bazı kapatma kararları düşünülebilir. Pandemi el birliğiyle mücadele etmemiz gereken bir süreç. Evet devletimiz bazı kararlar alıyor. Biz de vatandaş olarak bu kararlara uymak durumundayız. Yumruk şeklinde selamlama şekli gelişti, burada da fiziki temas vardır ve bulaşma riski vardır. Nasıl el ele tokalaşmıyorsak yumruk şeklinde selam da verilmemeli. Bilim Kurulu toplantısında ramazan ayı içerisinde vaka sayılarını düşürmeye, insan hareketliliğini azaltmaya yönelik tedbirler gündeme gelecek. Burada tartışıldıktan sonra Sayın Bakanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı kabinemize sunulacak” dedi.

TAM KAPANMA NEDİR?

Bazı meslek gruplarına mensup kişiler dışında herkesin evinde olması uygulamasına ‘tam kapanma’ denir. Vaka sayılarını düşürmek amacıyla uygulanan tam kapanma sayesinde, tüm pozitif vakalar izole olur ve süper taşıyıcıların başkalarıyla temas ederek virüsü bulaştırmaları önlenir.

Tam kapanma, belli bir süre için vatandaşların evlerinden çıkmamasına yönelik karardır. Bu süreçte sadece güvenlik görevlileri, sağlık çalışanları, basın mensupları ve yeme-içme-gıda sektöründe çalışanlar gibi istisna bölümler dışarıda yer alır. Tam kapanma sayesinde, tüm pozitif vakalar izole olur ve süper taşıyıcıların başkalarıyla temas ederek virüsü bulaştırmaları önlenir.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS YENİ RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yeni Türkiye koronavirüs risk haritasını paylaştı.

Buna göre;

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da turuncu renkle yüksek riskli iller oldu.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.

RAMAZAN AYINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı için "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. " ifadelerini kullandı.

KAFELER RAMAZAN AYINDA AÇIK MI?

81 ilde ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle hizmet verebilecek.

RAMAZAN AYINDA NELER YASAK

Türkiye genelinde ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler olmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teravih namazı için şu açıklamayı yaptı; "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik."