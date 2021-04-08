Tam kapanma iddiası! Ramazan’da 21 günlük tam kapanma olacak mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı’nda

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 55 bine yakın vaka tespit edildi, 276 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ardından Ramazan ayında tam kapanma olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün canlı yayında kapanma ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ise bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşecek. Gözler toplantıdan çıkacak kararlara çevrildi. Peki, Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma olacak mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen koronavirüs tablosunda 24 saatte 2203'ü semptomatik olmak üzere toplam 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 276 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 943'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 633 bin 925'e yükseldi. Türkiye'de dün görülen vaka ve vefat sayısı rekor kırdı. Vaka sayıları son olarak 6 Nisan'da 49 bin 584'le rekor kırmıştı. Gelişmelerin ardından Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Ramazan ayında çıkabilecek tam kapanma kararı alınıp alınamayacağı ise merak ediliyor. Ramazan’da 21 günlük tam kapanma olacak mı? Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

ERDOĞAN: RAMAZAN AYINDA RAKAMLARIMIZI DÜŞÜRMEYİ AMAÇLIYORUZ

Türkiye'de vaka ve vefat sayılarının rekor kırması üstüne Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinden bahsederek, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrasına hazırlamak. Ramazan ayında rakamlarımızı düşürmeyi amaçlıyoruz, önceliğimiz sağlık" ifadelerini kullanmıştı.

RAMAZAN AYI YASAKLARI NELER?

Türkiye genelinde ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler olmayacak.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teravih namazı için şu açıklamayı yaptı; "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik."